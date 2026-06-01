۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

خورشیدی: غدیر محور وحدت و استمرار مسیر هدایت در جامعه اسلامی است

بیجار ـ امام جمعه بیجار گفت: واقعه غدیر خم تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه منشور ولایت و ضامن تداوم مسیر هدایت در جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی شامگاه دوشنبه در مراسم جشن عید سعید غدیر خم که به همت هیئت مذهبی خادم‌الرضا (ع) در سالن آزادی بیجار برگزار شد، اظهار کرد: عید غدیر بزرگ‌ترین عید مسلمانان و فرصتی ارزشمند برای تبیین جایگاه ولایت و امامت در دین اسلام است.

وی با تبریک فرارسیدن عید ولایت و امامت افزود: پیام غدیر، پیام هدایت، وحدت و تبعیت از مسیر حق است و مسلمانان باید با شناخت عمیق‌تر این واقعه عظیم، آموزه‌های آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود جاری کنند.

امام جمعه بیجار با اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در تاریخ اسلام، بیان کرد: غدیر نقطه اتصال رسالت و امامت است و تبیین ابعاد مختلف این واقعه می‌تواند نقش مهمی در تقویت باورهای دینی و اعتقادی نسل جوان داشته باشد.

وی ادامه داد: تمسک به قرآن کریم و اهل بیت (ع) مهم‌ترین راه مصون ماندن جامعه در برابر آسیب‌ها و انحرافات فکری است و مسلمانان باید این دو یادگار گران‌بهای پیامبر اکرم (ص) را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

خورشیدی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترویج فرهنگ علوی، عدالت‌خواهی، اخلاق‌مداری و خدمت به مردم هستیم و عید غدیر فرصت مناسبی برای بازخوانی این ارزش‌های متعالی است.

وی تأکید کرد: برگزاری جشن‌های مردمی و برنامه‌های فرهنگی در ایام غدیر می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با معارف اهل بیت (ع) را فراهم کرده و پیوند آنان با فرهنگ ولایت را مستحکم‌تر کند.

در ادامه این مراسم، مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) با اجرای برنامه‌های مولودی‌خوانی و مدیحه‌سرایی، ارادت خود را به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) ابراز کردند و حاضران نیز در فضایی سرشار از شور و معنویت، عید غدیر را گرامی داشتند.

