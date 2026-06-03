فرجی: مداحان پرچمداران تبیین پیام غدیر برای نسل جوان هستند

مهدی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عید سعید غدیر خم یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی و نقطه اوج تبیین مسئله ولایت در تاریخ اسلام است که باید ابعاد مختلف آن برای مردم به ویژه نسل جوان بازگو شود.
وی افزود: غدیر تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه منشور هدایت جامعه اسلامی و نماد استمرار راه پیامبر اکرم (ص) در قالب امامت و ولایت است.
رئیس کانون مداحان شهرستان بیجار ادامه داد: امروز یکی از مهمترین وظایف مداحان، هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی، تبیین درست و عالمانه پیام غدیر برای اقشار مختلف جامعه است تا این واقعه بزرگ تنها در حد یک جشن و مراسم باقی نماند.
وی بیان کرد: مداحی اهل بیت (ع) صرفاً به شورآفرینی محدود نمیشود، بلکه باید در کنار ایجاد فضای معنوی، به انتقال مفاهیم اعتقادی، اخلاقی و تربیتی نیز کمک کند.
نیاز نسل جوان آشنایی عمیقتر با سیره امیرالمومنین است
فرجی تصریح کرد: نسل جوان نیازمند آشنایی عمیقتر با شخصیت و سیره امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) است و هیئات مذهبی میتوانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.
وی گفت: حضرت علی (ع) الگوی کامل عدالت، مردمداری، شجاعت، صداقت و خدمت به جامعه است و معرفی این ابعاد شخصیتی میتواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای فرهنگی و تربیتی نسل امروز باشد.
فرجی افزود: در ایام عید غدیر، هیئات مذهبی شهرستان بیجار با اجرای جشنهای مردمی، محافل مولودیخوانی، برنامههای فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی تلاش کردهاند فضای جامعه را بیش از پیش با عطر ولایت و محبت اهل بیت (ع) معطر کنند.
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای ارزشمند برنامههای امسال، حضور گسترده نوجوانان و جوانان در فعالیتهای مذهبی و فرهنگی است که نشان میدهد پیوند نسل جدید با فرهنگ اهل بیت (ع) همچنان مستحکم و پویا است.
رئیس کانون مداحان شهرستان بیجار خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی همواره در کنار مردم بودهاند و در مناسبتهای مختلف دینی و اجتماعی نقش مهمی در تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی ایفا کردهاند.
نهادینه شدن فرهنگ غدیر در جامعه
وی تأکید کرد: فرهنگ غدیر زمانی در جامعه نهادینه میشود که آموزههای آن در رفتار فردی و اجتماعی ما تجلی پیدا کند و عدالت، خدمترسانی، اخلاقمداری و مسئولیتپذیری به عنوان شاخصهای زندگی علوی مورد توجه قرار گیرد.
فرجی اظهار کرد: مداحان باید از ظرفیت شعر، هنر و روایتهای تاریخی برای انتقال پیام غدیر استفاده کنند و نسل جوان را با فلسفه ولایت و جایگاه امامت آشنا سازند.
وی افزود: اگر بتوانیم پیام غدیر را به زبان روز و متناسب با نیازهای جامعه تبیین کنیم، بسیاری از شبهات و آسیبهای فرهنگی نیز کاهش خواهد یافت.
رئیس کانون مداحان شهرستان بیجار در پایان گفت: غدیر یک حقیقت زنده و جاری در زندگی مسلمانان است و همه ما وظیفه داریم با تبیین صحیح این فرهنگ، زمینه تقویت هویت دینی، بصیرت اجتماعی و انس بیشتر مردم با معارف اهل بیت (ع) را فراهم کنیم.
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