خبرگزاری مهر، گروه استان ها: شهرستان دیر در جنوب استان بوشهر، جایی میان آبی بی کران خلیج فارس و خشکی گرم و آفتابخورده جنوب، یکی از آن نقاطی است که طبیعت، تاریخ و اقتصاد دریامحور در آن به هم گره خوردهاند.
این شهرستان با قرار گرفتن در نوار ساحلی، برخورداری از بندر فعال، نزدیکی به آبهای آزاد و پیوند عمیق با فرهنگ صید و صیادی، از دیرباز نقشی مهم در زندگی مردم منطقه داشته است.
آنچه امروز بیش از گذشته توجه کارشناسان و مسئولان را به خود جلب کرده، ظرفیت مغفول مانده دیر در حوزه گردشگری، بهویژه گردشگری ساحلی و دریایی است؛ ظرفیتی که اگر با برنامهریزی، سرمایهگذاری و تکمیل زیرساختها همراه شود، میتواند دیر را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری جنوب کشور تبدیل کند.
دیر تنها یک شهرستان ساحلی نیست؛ این منطقه در عین داشتن چشماندازهای طبیعی چشمنواز، دارای هویت فرهنگی و اجتماعی ویژهای نیز هست. ساحلهای آرام، غروبهای دریایی، بافت بومی و زندگی وابسته به دریا، همگی عناصر جذابی هستند که میتوانند برای گردشگران داخلی و حتی خارجی تجربهای متفاوت و اصیل رقم بزنند.
در این شهرستان، گردشگر میتواند همزمان طعم سفر دریایی، آشنایی با سبک زندگی ساحلنشینان، بازدید از ظرفیتهای صیادی، و تجربه آرامش ساحل را در کنار هم داشته باشد. این ترکیب، دیر را از بسیاری از مقاصد صرفاً تفریحی متمایز میکند و به آن هویتی خاص میبخشد.
با این حال، واقعیت آن است که ظرفیتهای گردشگری دیر هنوز به مرحله بالفعل نرسیدهاند و نبود زیرساختهای مناسب، کمبود امکانات اقامتی و رفاهی، ضعف در دسترسیهای گردشگری و مهمتر از همه، فقدان یک اسکله اختصاصی برای گردشگری دریایی، از جمله موانعی است که مانع از شکوفایی کامل این استعدادها شده است.
در شرایطی که گردشگری دریایی میتواند به یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی منطقه تبدیل شود، نبود زیرساخت مناسب برای پهلوگیری شناورهای گردشگری، اجرای تورهای دریایی، و ساماندهی فعالیتهای تفریحی و خدماتی، باعث شده سهم دیر از این بازار رو به رشد کمتر از ظرفیت واقعی آن باشد.
کارشناسان حوزه گردشگری بر این باورند که توسعه دیر نباید صرفاً در قالب شعار و معرفی ظرفیتها باقی بماند، بلکه باید در میدان عمل و با ایجاد زیرساختهای مشخص دنبال شود.
در این میان، اسکله اختصاصی گردشگری، نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه حلقهای حیاتی برای اتصال ظرفیتهای طبیعی شهرستان به اقتصاد گردشگری است. اسکلهای که بتواند نقطه آغاز تورهای دریایی، بازدیدهای ساحلی، فعالیتهای تفریحی آبی و حتی رونق خدمات بومی و محلی باشد، میتواند بهسرعت معادلات گردشگری دیر را تغییر دهد.
چنین پروژهای اگر با نگاه کارشناسی، ملاحظات زیستمحیطی و مشارکت دستگاههای اجرایی همراه شود، بهجای یک سازه صرف، به سکوی جهش توسعه منطقه بدل خواهد شد.
ظرفیت های گردشگری دیر بالفعل شود
کارشناس حوزه گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر، توسعه زیرساختهای گردشگری در شهرستان دیر را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و اظهار کرد: دیر از معدود شهرستانهای ساحلی کشور است که همزمان میتواند مزیت دریا، فرهنگ بومی، ظرفیتهای صید و صیادی و چشماندازهای طبیعی را در قالب یک بسته گردشگری عرضه کند، اما این بسته تا زمانی که زیرساخت مناسب نداشته باشد، برای گردشگر جذابیت پایدار و برای سرمایهگذار اطمینان لازم را ایجاد نخواهد کرد.
علی بحرانی اضافه کرد: گردشگر امروز تنها به دیدن دریا قانع نیست؛ خدمات میخواهد، دسترسی میخواهد، امنیت میخواهد و مهمتر از همه برنامهریزی میخواهد.
وی تاکید کرد: اسکله گردشگری دریایی در دیر میتواند بهعنوان یک نقطه کانونی، مجموعهای از فعالیتهای گردشگری را به هم وصل کند؛ از جابهجایی ایمن مسافران و برگزاری تورهای ساحلی گرفته تا توسعه کسبوکارهای محلی، فروش محصولات بومی و شکلگیری اشتغال پایدار.
کارشناس حوزه گردشگری بیان کرد: اگر مسئولان محلی و استانی با نگاهی فراتر از پروژههای کوتاهمدت به این موضوع بنگرند، دیر میتواند در آیندهای نهچندان دور به یکی از برندهای گردشگری دریایی جنوب کشور تبدیل شود.
لزوم ایجاد اسکله اختصاصی گردشگری
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان دیر از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه گردشگری برخوردار است و باید توسعه گردشگری دریایی در این منطقه بهعنوان یک اولویت جدی دنبال شود.
نصرالله ابراهیمی با اشاره به جایگاه ممتاز دیر در ساحل خلیج فارس، تاکید کرد: این شهرستان میتواند به یکی از محورهای اصلی گردشگری دریایی استان تبدیل شود، مشروط بر آنکه دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای محلی در یک مسیر مشترک حرکت کنند.
ابراهیمی ایجاد اسکله اختصاصی گردشگری را از مهمترین برنامههایی میداند که باید محقق شود و معتقد است این پروژه میتواند آغازگر تحولی بزرگ در حوزه گردشگری دیر باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر افزود: توسعه این زیرساخت نهفقط برای جذب گردشگر، بلکه برای ساماندهی فعالیتهای دریایی، افزایش امنیت سفرهای دریایی و ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید برای مردم منطقه اهمیت دارد.
وی همکاری همه دستگاهها را شرط اصلی موفقیت این طرح دانست و تاکید کرد: گردشگری زمانی به نتیجه میرسد که نگاه بخشی جای خود را به نگاه همافزا و هماهنگ بدهد.
توسعه و رونق زیرساختهای گردشگری
فرماندار دیر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با نگاهی مثبت به آینده گردشگری در این منطقه، توسعه و رونق زیرساختهای گردشگری را یکی از اولویتهای مهم شهرستان عنوان کرد.
علیرضا سجادی بیان کرد: دیر بهدلیل موقعیت جغرافیایی، ساحل مناسب و ظرفیتهای کمنظیر دریایی، میتواند نقشی فراتر از یک شهرستان ساحلی معمولی ایفا کند و به قطب گردشگری جنوب استان بوشهر تبدیل شود.
وی تاکید کرد: توسعه و تقویت زیرساختها، شرط لازم برای بهرهبرداری از این ظرفیتهاست و بدون سرمایهگذاری در این حوزه، امکان تحقق اهداف بزرگ گردشگری وجود نخواهد داشت.
فرماندار دیر خاطرنشان کرد: نگاه توسعهمحور به گردشگری در دیر میتواند هم به اشتغالزایی کمک کند، هم اقتصاد محلی را تقویت کند و هم زمینه ماندگاری بیشتر گردشگران در منطقه را فراهم آورد.
واقعیت این است که شهرستان دیر امروز در نقطهای ایستاده که میتواند مسیر آیندهاش را انتخاب کند؛ یا همچنان با ظرفیتهای بالقوه و زیرساختهای ناکافی به حیات گردشگری محدود خود ادامه دهد، یا با تصمیمی جدی و برنامهریزیشده، به یکی از نمونههای موفق توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در جنوب کشور تبدیل شود.
آنچه این مسیر را هموار میکند، بیش از هر چیز، باور به ظرفیتهای محلی، سرمایهگذاری هوشمندانه و همکاری میان همه نهادهای مسئول است. اسکله اختصاصی گردشگری در دیر، اگر از مرحله حرف به عمل برسد، میتواند نخستین قدم بزرگ در این مسیر باشد؛ قدمی که نهتنها چهره گردشگری شهرستان را تغییر میدهد، بلکه میتواند اقتصاد، اشتغال و امید را نیز در این منطقه ساحلی زندهتر کند.
در نهایت، دیر فقط یک شهرستان در نقشه استان بوشهر نیست؛ این منطقه، رو به دریا و رو به آیندهای روشن ایستاده است. آیندهای که در آن، موجهای خلیج فارس نهفقط ساحل، بلکه زندگی تازهای را برای مردم این سرزمین رقم خواهند زد. اکنون زمان آن رسیده که این ظرفیت عظیم، با همت مسئولان و مشارکت همه بخشها، از حاشیه به متن بیاید و دیر جایگاه شایسته خود را در نقشه گردشگری ایران پیدا کند.
