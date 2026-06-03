به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری ظهر چهارشنبه در بازدید از یکی از مجموعه‌های پرورش و بازسازی ماهیان خاویاری با تأکید بر اهمیت اقتصاد دریامحور اظهار کرد: دولت برای نخستین‌بار معاونتی تخصصی در حوزه اقتصاد دریامحور ایجاد کرده تا با رویکردی منسجم، پروژه‌های مرتبط با این حوزه را توسعه دهد.

وی با اشاره به تجربه‌های به‌دست‌آمده در استان گفت: در این مجموعه سه الگوی علمی و کاربردی قابل توجه شکل گرفته که می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای موفق برای توسعه این صنعت در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.

نوری، مشارکت بخش خصوصی در کنار نظارت بخش دولتی را یکی از نقاط قوت این طرح دانست و افزود: اجرای فعالیت‌های پژوهشی و علمی با رویکرد کاربردی نشان می‌دهد که این همکاری می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار در حوزه آبزی‌پروری منجر شود.

دستیار رئیس‌جمهور با بیان اینکه سرعت صدور مجوزها در استان نیز نقش مهمی در پیشبرد این طرح داشته است، گفت: تفویض اختیار به استان‌ها موجب شده فرایندهای اجرایی در زمان کوتاه‌تری انجام شود و این موضوع یک تحول مهم در مدیریت پروژه‌ها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه جهانی خاویار ایران اظهار کرد: خاویار یکی از برندهای مهم و شناخته‌شده کشور در بازارهای بین‌المللی است و باید با حفظ ذخایر و ارتقای تولید، این ظرفیت اقتصادی و هویتی را تقویت کنیم.

نوری تأکید کرد: هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، پژوهشگران و فعالان رسانه‌ای می‌تواند زمینه حفظ و توسعه این صنعت راهبردی را فراهم کند و از کاهش ظرفیت‌های ارزشمند گذشته جلوگیری شود.

وی با قدردانی از تلاش مسئولان استانی و فعالان حوزه شیلات خواستار تدوین و انتشار علمی تجربیات موفق این طرح شد تا به عنوان الگو در سایر استان‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.