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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

واژگونی پراید در محور نائین-انارک ۵ مصدوم داشت

واژگونی پراید در محور نائین-انارک ۵ مصدوم داشت

اصفهان-سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور نائین-انارک خبر داد و گفت: در این حادثه ۵ نفر شامل دو زن، دو کودک و یک مرد دچار مصدومیت شدند.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع یک حادثه جاده‌ای در شرق استان اصفهان اظهار کرد: ساعت ۰۷:۵۸ صبح امروز، دوازدهم خردادماه ۱۴۰۵، گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اعلام شد.

وی با بیان اینکه این حادثه در کیلومتر ۷۰ محور نائین-انارک رخ داده است، افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک واحد امدادی از فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در خصوص آمار مصدومان این حادثه تشریح کرد: این سانحه در مجموع ۵ مصدوم داشت که شامل ۲ خانم و ۲ کودک پسر بودند. این ۴ نفر پس از دریافت اقدامات نخستین درمانی، جهت تکمیل مراحل مداوا به درمانگاه انارک منتقل شدند.

عابدی خاطرنشان کرد: یک نفر دیگر از سرنشینان این خودرو که مرد بود، توسط کارشناسان اورژانس در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان شد و با وجود جراحات، شخصاً نسبت به اعزام به مرکز درمانی رضایت نداد.

کد مطلب 6847747

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