به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی هرمزگان با صدور هشدار دریایی سطح زرد شماره نسبت به افزایش سرعت باد و متلاطم شدن دریا هشدار داد.
همچین اداره کل هواشناسی استان هرمزگان نیز هشدار دریایی سطح نارنجی شماره ۱۲ را اعلام کرد که نشاندهنده شدت بیشتر ناپایداریهاست.
بر اساس این هشدار، از اواخر وقت امروز (سهشنبه) تا پایان روز پنجشنبه (۱۲ تا ۱۴ خرداد ماه)، وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی در مناطق دریایی استان هرمزگان، بهویژه در محدوده خلیجفارس و غرب تنگه هرمز، پیشبینی میشود.
کارشناسان هواشناسی نسبت به افزایش قابل توجه ارتفاع امواج تا بیش از ۱.۵ متر در سواحل و دور از ساحل، کاهش دید افقی ناشی از گردوخاک دریایی و اختلال در تردد شناورهای سبک، نیمهسنگین و صیادی هشدار دادند.
بر همین اساس، به کلیه شناورهای تفریحی، صیادی و تجاری توصیه شده است از تردد دریایی در بازه زمانی یادشده خودداری کرده و تمهیدات لازم برای ایمنی در لنگرگاهها و اسکلهها به عمل آورند. همچنین از شهروندان و مسافران ساحلی خواسته شده از شنا و فعالیتهای تفریحی در دریا اجتناب کنند.
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