به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن باقری‌شکیب با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی، اظهار کرد: آسمان استان همدان امروز و پنج روز آینده، عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر شاهد افزایش سرعت باد در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: امروز و فردا افزایش ابر در آسمان استان دور از انتظار نیست و احتمال بارش‌های پراکنده در مناطق کوهستانی استان وجود دارد؛ البته این بارش‌ها قابل ملاحظه نخواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان همدان در خصوص تغییرات دمایی بیان کرد: از نظر دمایی، طی امروز و فردا تغییر محسوسی در استان نخواهیم داشت، اما از روز پنجشنبه افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان وضعیت دمایی ایستگاه‌های استان را تشریح کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته بیشینه دمای ثبت شده با ۲۸ درجه سانتی‌گراد مربوط به ایستگاه‌های فامنین، قهاوند، کبودرآهنگ و اسدآباد بوده است.

باقری شکیب افزود: خنک‌ترین دمای صبح امروز نیز با ۶ درجه سانتی‌گراد از ایستگاه‌های رزن و شیرین‌سو گزارش شد ودمای هوای همدان نیز در ۲۴ ساعت گذشته در نوسان بین ۸ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد بوده است.