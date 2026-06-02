به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن باقریشکیب با اشاره به آخرین خروجی مدلهای پیشبینی هواشناسی، اظهار کرد: آسمان استان همدان امروز و پنج روز آینده، عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر شاهد افزایش سرعت باد در سطح استان خواهیم بود.
وی افزود: امروز و فردا افزایش ابر در آسمان استان دور از انتظار نیست و احتمال بارشهای پراکنده در مناطق کوهستانی استان وجود دارد؛ البته این بارشها قابل ملاحظه نخواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان همدان در خصوص تغییرات دمایی بیان کرد: از نظر دمایی، طی امروز و فردا تغییر محسوسی در استان نخواهیم داشت، اما از روز پنجشنبه افزایش ۲ تا ۳ درجهای دما در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود.
وی در پایان وضعیت دمایی ایستگاههای استان را تشریح کرد و گفت: در شبانهروز گذشته بیشینه دمای ثبت شده با ۲۸ درجه سانتیگراد مربوط به ایستگاههای فامنین، قهاوند، کبودرآهنگ و اسدآباد بوده است.
باقری شکیب افزود: خنکترین دمای صبح امروز نیز با ۶ درجه سانتیگراد از ایستگاههای رزن و شیرینسو گزارش شد ودمای هوای همدان نیز در ۲۴ ساعت گذشته در نوسان بین ۸ تا ۲۷ درجه سانتیگراد بوده است.
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