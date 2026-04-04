هشدار دریایی سطح نارنجی در استان هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشدار صادر شده به شرح زیر است؛

هشدار هواشناسی دریایی سطح نارنجی شماره ۴ استان هرمزگان پیرو هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره ۳)

نوع مخاطره وزش باد نسبتاً شدید جنوب غربی تا شمال غربی در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت (۲۸) نات) و افزایش ارتفاع موج در نیمه شرقی خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان و مواج شدن دریا.

لازم به ذکر است بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا نیز در سواحل و جزایر استان محتمل خواهد بود.

منطقه اثر: نیمه شرقی خلیج فارس تنگه هرمز دریای عمان در مناطق ساحلی و دور از ساحل

اثر مخاطره: اختلال در تردد و فعالیت های دریایی احتمال آسیب به شناورها به خصوص شناورهای سبک احتمال پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تردد کشتی‌های تجاری متردد در منطقه به ویژه تردد به مقاصد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان

توصیه: اجتناب از تردد شناورهای سبک و صیادی و انجام فعالیت های تفریحی و شنا با تاکید بر کیش، لاوان، ابوموسی، سیری، تنب بزرگ و کوچک، لنگه، خمیر، قشم، هنگام، لارک، سیریک و جاسک، جلوگیری از خروج شناورها از مبادی غیر مجاز و تمهیدات لازم جهت تردد ایمن