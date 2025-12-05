هشدار سطح نارنجی دریایی در هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی هرمزگان با صدور هشدار سطح نارنجی دریایی اعلام کرد که از ظهر جمعه ۱۴ آذر تا ظهر شنبه ۱۵ آذر، با تقویت سامانه بارشی، مناطق دریایی استان از جمله جزایر و سواحل خلیج‌فارس با افزایش سرعت باد، تلاطم لحظه‌ای و مواج شدن دریا مواجه خواهند بود.

براساس این هشدار، احتمال آسیب به شناورها به‌ویژه شناورهای سبک و صیادی وجود دارد و شرایط دریانوردی به‌طور موقت برای سفرهای دریایی در مسیرهای غربی و مرکزی استان مناسب نخواهد بود.

هواشناسی هرمزگان از صیادان، قایقرانان و فعالان حوزه گردشگری دریایی خواسته است از ترددهای غیرضروری در دریا خودداری کنند و نسبت به رعایت توصیه‌های ایمنی و پرهیز از انجام فعالیت‌های تفریحی دریایی به‌ویژه در کرانه‌ها و جزایر اقدام کنند.

این اداره توصیه کرده با توجه به احتمال اختلال در تردد دریایی و فعالیت‌های کشتیرانی، تجهیزات ایمنی موردنیاز فراهم و از هرگونه خروج شناورهای مجاز و غیرمجاز بدون هماهنگی پرهیز شود.