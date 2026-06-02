قرارگاه «نظارتی بازار» در معمولان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک امرایی در سخنانی با اشاره به عزم جدی دولت برای کنترل و ساماندهی وضعیت بازار در راستای تأمین نیازهای مردم، اظهار داشت: تمام ابرازهای لازم برای کنترل و ساماندهی وضعیت بازار در راستای رضایت مردم بهعنوان مصرفکننده نهایی به کار خواهیم گرفت.
وی افزود: در همین راستا قرارگاه «نظارتی بازار» در شهرستان تشکیل و از ظرفیت دستگاه قضا، تعزیرات، بسیج، مردم و ستاد تنظیم بازار بهصورت ویژه استفاده خواهد شد.
فرماندار معمولان، ادامه داد: در مرحله اول به مدت ۱۰ روز وضعیت بازار از جمله تأمین کالا، احتکار، گرانفروشی، کمفروشی و تخلفات احتمالی بهصورت ویژه از سوی قرارگاه نظارتی بازار رصد خواهد شد و هرگونه تخلف بهصورت خارجازنوبت، فوری و قاطع برخورد خواهد شد.
امرایی، هدف از ایجاد قرارگاه نظارتی بازار را جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی سودجویان خواند و گفت: رضایت مردم در اولویت ماست و اجازه نخواهیم داد خللی در تأمین نیازهای مردم ایجاد شود.
وی گفت: در همین راستا «علیعباسی» بهعنوان نماینده تامالاختیار فرماندار در قرارگاه نظارتی بازار منصوب و دستگاههای عضو همکاری لازم با وی را به عملآورند.
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