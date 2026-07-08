استاندار کرمانشاه: مبارزه با قاچاق بازوی عملیاتی اقتصاد استان است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی با تأکید بر ضرورت اجرای میدانی تصمیمات اقتصادی، اظهار کرد: این قرارگاه با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی، میتواند بازوی عملیاتی اجرای مصوبات کارگروههای اقتصادی استان باشد و در ایجاد آرامش و ثبات بازار نقشآفرینی کند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بازار، شاخص اصلی ارزیابی عملکرد دولت در حوزه اقتصاد از نگاه مردم است، افزود: تأمین کالا، حفظ تعادل عرضه و تقاضا، جلوگیری از کمبود کالا و کنترل قیمتها از مهمترین اولویتهای دستگاههای مسئول است و همه مجموعهها باید برای صیانت از معیشت مردم با هماهنگی کامل عمل کنند.
وی مسئولیت اصلی مدیریت بازار را بر عهده اتاق اصناف، اتحادیهها و فعالان اقتصادی دانست و تصریح کرد: دولت در روند طبیعی بازار دخالت نمیکند، اما هر زمان تعادل بازار برهم بخورد، برای حمایت از حقوق مردم و تنظیم بازار وارد عمل خواهد شد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان اظهار داشت: احتکار و گرانفروشی ظلم به مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد است و هیچگونه اغماضی در برخورد با متخلفان پذیرفته نیست. دستگاههای نظارتی، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مسئول باید با جدیت این موضوع را دنبال کنند.
حبیبی با اشاره به فعالیت کارگروههای مختلف اقتصادی در استان، گفت: آنچه تاکنون در مدیریت بازار کمبود آن احساس میشد، یک مجموعه عملیاتی برای اجرای مصوبات بود و قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز این خلأ را برطرف خواهد کرد و اجرای تصمیمات را با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال میکند.
وی همچنین بر ضرورت توسعه نظارت هوشمند تأکید کرد و افزود: استفاده کامل از سامانه جامع انبارها، سامانههای گمرکی و سایر سامانههای برخط، امکان رصد دقیق زنجیره تأمین، مقابله مؤثر با قاچاق کالا و کنترل بازار را فراهم میکند و باید جایگزین شیوههای سنتی نظارت شود.
استاندار کرمانشاه در ادامه، استقرار کامل پلیس امنیت اقتصادی در مرزهای استان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: توسعه تجارت مرزی، افزایش صادرات و مقابله با قاچاق، اهدافی مکمل یکدیگر هستند و تقویت حضور پلیس امنیت اقتصادی ضمن صیانت از تجارت رسمی، امنیت و اعتماد فعالان اقتصادی را نیز افزایش خواهد داد.
وی در پایان با تأکید بر تداوم فعالیت این قرارگاه تا زمان ایجاد ثبات در بازار، گفت: قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی با همکاری فرماندهی انتظامی، دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی، اجرای مصوبات اقتصادی استان را در میدان دنبال خواهد کرد تا آرامش بازار حفظ و کالا با قیمت مناسب و به میزان کافی در اختیار مردم قرار گیرد.
نظر شما