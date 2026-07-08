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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

استاندار کرمانشاه: مبارزه با قاچاق بازوی عملیاتی اقتصاد استان است

استاندار کرمانشاه: مبارزه با قاچاق بازوی عملیاتی اقتصاد استان است

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه گفت: قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا، احتکار و گران‌فروشی به‌عنوان بازوی عملیاتی اجرای مصوبات اقتصادی استان، نقش مهمی در ایجاد ثبات بازار خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گران‌فروشی با تأکید بر ضرورت اجرای میدانی تصمیمات اقتصادی، اظهار کرد: این قرارگاه با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی، می‌تواند بازوی عملیاتی اجرای مصوبات کارگروه‌های اقتصادی استان باشد و در ایجاد آرامش و ثبات بازار نقش‌آفرینی کند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بازار، شاخص اصلی ارزیابی عملکرد دولت در حوزه اقتصاد از نگاه مردم است، افزود: تأمین کالا، حفظ تعادل عرضه و تقاضا، جلوگیری از کمبود کالا و کنترل قیمت‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه‌های مسئول است و همه مجموعه‌ها باید برای صیانت از معیشت مردم با هماهنگی کامل عمل کنند.

وی مسئولیت اصلی مدیریت بازار را بر عهده اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی دانست و تصریح کرد: دولت در روند طبیعی بازار دخالت نمی‌کند، اما هر زمان تعادل بازار برهم بخورد، برای حمایت از حقوق مردم و تنظیم بازار وارد عمل خواهد شد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان اظهار داشت: احتکار و گران‌فروشی ظلم به مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد است و هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با متخلفان پذیرفته نیست. دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مسئول باید با جدیت این موضوع را دنبال کنند.

حبیبی با اشاره به فعالیت کارگروه‌های مختلف اقتصادی در استان، گفت: آنچه تاکنون در مدیریت بازار کمبود آن احساس می‌شد، یک مجموعه عملیاتی برای اجرای مصوبات بود و قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز این خلأ را برطرف خواهد کرد و اجرای تصمیمات را با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه نظارت هوشمند تأکید کرد و افزود: استفاده کامل از سامانه جامع انبارها، سامانه‌های گمرکی و سایر سامانه‌های برخط، امکان رصد دقیق زنجیره تأمین، مقابله مؤثر با قاچاق کالا و کنترل بازار را فراهم می‌کند و باید جایگزین شیوه‌های سنتی نظارت شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه، استقرار کامل پلیس امنیت اقتصادی در مرزهای استان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: توسعه تجارت مرزی، افزایش صادرات و مقابله با قاچاق، اهدافی مکمل یکدیگر هستند و تقویت حضور پلیس امنیت اقتصادی ضمن صیانت از تجارت رسمی، امنیت و اعتماد فعالان اقتصادی را نیز افزایش خواهد داد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم فعالیت این قرارگاه تا زمان ایجاد ثبات در بازار، گفت: قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گران‌فروشی با همکاری فرماندهی انتظامی، دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی، اجرای مصوبات اقتصادی استان را در میدان دنبال خواهد کرد تا آرامش بازار حفظ و کالا با قیمت مناسب و به میزان کافی در اختیار مردم قرار گیرد.

کد مطلب 6882674

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