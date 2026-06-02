تحویل ۲۰۰ واحد از پروژه ۷۲۳ واحدی نهضت ملی مسکن تا پایان سال در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، امین عدیلی گفت: با تداوم پیگیری‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان و فعال شدن مسیرهای مختلف تأمین منابع مالی، ۲۰۰ واحد از پروژه ۷۲۳ واحدی نهضت ملی مسکن زاهدان تا پایان سال جاری به متقاضیان واگذار خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: برای رفع موانع موجود و تسریع در تکمیل این پروژه بزرگ مسکن، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی، اعتباری و اجرایی به صورت همزمان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تأمین کمک‌های بلاعوض از محل منابع داخلی بنیاد مسکن، پیگیری جذب اعتبارات ملی از طریق وزارت کشور و وزارت نفت، اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی بانک رسالت، پیگیری دریافت کمک بلاعوض برای دهک‌های یک تا چهار، استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن و بهره‌گیری از منابع مسئولیت‌های اجتماعی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده برای حمایت از متقاضیان این پروژه است.

عدیلی اظهار کرد: تاکنون ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض بنیاد مسکن برای متقاضیان تخصیص یافته و ۲۵۰ نفر نیز برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی معرفی شده‌اند که این منابع به تدریج در حال تزریق به پروژه است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: با هدف افزایش سرعت ساخت و تکمیل واحدها، ظرفیت‌های اجرایی پروژه تقویت شده تا روند پیشرفت با شتاب بیشتری دنبال شود.

عدیلی پروژه ۷۲۳ واحدی نهضت ملی مسکن زاهدان را یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های مسکن استان عنوان کرد و افزود: این پروژه در قالب ۱۱ بلوک و با استفاده از فناوری نوین قالب تونلی در بولوار پرستار زاهدان در حال اجراست.

وی در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت پروژه خاطرنشان کرد: از مجموع ۷۲۳ واحد این طرح، ۱۲۳ واحد در تعهد بنیاد مسکن با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی، ۲۳۳ واحد در تعهد تعاونی رضایی با ۶۰ درصد پیشرفت، ۶۷ واحد در تعهد تعاونی شهرک صنعتی با ۵۰ درصد پیشرفت، ۲۱۷ واحد در تعهد تعاونی باهم‌سازان با ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی قرار دارد و ۸۳ واحد دیگر نیز در مرحله تعیین تکلیف تعاونی هستند.

وی تأکید کرد: با استمرار حمایت‌ها، تأمین منابع مالی و پیگیری‌های انجام شده، تحویل ۲۰۰ واحد مسکونی تا پایان سال جاری در برنامه قرار دارد تا بخشی از متقاضیان نهضت ملی مسکن زاهدان به آرزوی خانه‌دار شدن دست یابند.