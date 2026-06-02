به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از معتمدین و ریشسفیدان طایفه رئیسی صبح سه شنبه با حضور در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان با آیتالله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان دیدار کردند و ضمن تسلیت شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی، با رهبر جدید انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
️آیتالله محامی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، شهدای جنگ رمضان، شهدای دانشآموز، مردم شهید و فرماندهان شهید، اظهار داشت: راه شهدا همچنان مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ملت ایران است و استمرار مقاومت، زمینهساز دستیابی به پیروزیهای بزرگتر برای جبهه اسلام خواهد بود.
️وی با تسلیت متقابل شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی، این ضایعه را مصیبتی بزرگ برای امت اسلامی توصیف کرد و افزود: ملت ایران بیش از دیگر ملتها از این حادثه متأثر شدهاند و مردم سیستان و بلوچستان نیز به دلیل شناخت عمیق، ارتباط نزدیک و توجه ویژه رهبر شهید به این استان، فقدان ایشان را بیش از پیش احساس میکنند.
️نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان با قدردانی از حضور معتمدین و ریشسفیدان طایفه رئیسی برای ابراز همدردی و تجدید بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی، بر ضرورت دعا برای عزت امت اسلامی، رفع مشکلات کشور، پیروزی ملت ایران و هدایت الهی تأکید کرد.
️وی با اشاره به آموزههای قرآنی درباره صبر در برابر مصائب، خاطرنشان کرد: ایمان به حکمت الهی و باور به اینکه همه امور بر اساس تدبیر و مصلحت پروردگار رقم میخورد، زمینهساز آرامش و استقامت انسان در برابر حوادث و سختیهاست.
️آیتالله محامی تصریح کرد: بر اساس معارف اسلامی، خداوند متعال جز خیر و صلاح بندگان مؤمن را اراده نمیکند و هرچند برخی حوادث و ابتلائات برای انسان دشوار و تلخ به نظر میرسد، اما همه آنها در چارچوب حکمت، رحمت و تربیت الهی معنا پیدا میکند.
️وی با تبیین ابعاد رحمت الهی افزود: خداوند متعال علاوه بر آنکه بندگان خود را در مسیر رشد و تعالی قرار میدهد، آثار و پیامدهای مصائب را نیز با الطاف و برکات ویژه جبران میکند و ملت ایران نیز در پی شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی شاهد جلوههایی از این جبران الهی بوده است.
️امام جمعه زاهدان با اشاره به نخستین پیام رهبر جدید انقلاب اسلامی اظهار داشت: یکی از مهمترین جلوههای لطف الهی پس از این حادثه، شکلگیری وحدت و همبستگی گسترده میان اقشار مختلف جامعه بود؛ بهگونهای که افراد با گرایشها، سلایق، قومیتها و دیدگاههای مختلف حول محور اسلام، انقلاب و ایران اسلامی گرد هم آمدند و صحنهای کمنظیر از انسجام ملی را رقم زدند.
وحدت مردم مصداقی از وعده الهی در ایجاد الفت میان دلهای مؤمنان است
️وی این همدلی و همبستگی را مصداقی از وعده الهی در ایجاد الفت میان دلهای مؤمنان دانست و تأکید کرد: چنین وحدتی با ابزارهای مادی، تبلیغات یا امکانات اقتصادی قابل تحقق نیست و تنها به برکت ایمان، هدایت الهی و خون پاک شهدا شکل میگیرد.
️آیتالله محامی با اشاره به تحولات جنگ رمضان و ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود تصریح کرد: دشمنان با تصور فروپاشی سریع نظام جمهوری اسلامی وارد میدان شدند، اما با تدبیر رهبری، انسجام ساختارهای مدیریتی و حضور مردم، نه تنها به اهداف خود دست نیافتند بلکه با شکستهای متعدد و سنگین مواجه شدند.
️وی ادامه داد: انتصاب سریع جانشینان فرماندهان شهید، استمرار روند اداره کشور و آمادگی نیروهای مسلح نشان داد که جمهوری اسلامی از ظرفیت و استحکام لازم برای عبور از سختترین بحرانها برخوردار است.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی در این نبرد اظهار داشت: پاسخ سریع و گسترده نیروهای مسلح به تجاوز دشمن، ضربات سنگینی را به توانمندیهای نظامی طرف مقابل وارد کرد و بسیاری از محاسبات آنان را بر هم زد.
️وی بروز و ظهور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت تأثیرگذار منطقهای را از دیگر نتایج این تحولات برشمرد و افزود: مجموعه این موفقیتها نشاندهنده تداوم لطف الهی و تحقق وعدههای الهی برای ملت مقاوم ایران است.
️آیتالله محامی حضور مردم را بزرگترین سرمایه کشور دانست و اظهار داشت: مهمترین وظیفه امروز حفظ انسجام ملی، حضور آگاهانه در صحنه و ایفای مسئولیت از سوی همه اقشار جامعه است و هر فرد باید متناسب با توان و ظرفیت خود در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب و کشور نقشآفرینی کند.
وی خدمت به مردم، کمک به نیازمندان، ارتقای فرهنگی و دینی جامعه، افزایش بصیرت اجتماعی و انقلابی، تلاش برای رشد اقتصادی و مشارکت در حل مشکلات کشور را از مهمترین عرصههای ایفای این مسئولیت برشمرد.
️آیتالله محامی اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان از استعدادهای انسانی فراوانی برخوردار است و چنانچه این ظرفیتها به درستی شناسایی، هدایت و تقویت شوند، میتوانند نقش مؤثری در پیشرفت استان و کشور ایفا کنند.
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