ساخت ۳۰ کیلومتر بزرگراه در محور زابل- دوست محمد

به گزارش خبرنگار مهر، نیما رخشا عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای ۳۰ کیلومتر بزرگراه در محور زابل - دوست‌محمد خبر داد و گفت: تکمیل این پروژه نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ایمنی تردد و تسهیل مبادلات تجاری در شمال استان خواهد داشت.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت این محور ارتباطی افزود: مسیر زابل - دوست‌محمد به دلیل قرار گرفتن در کریدورهای ارتباطی شمال استان و نزدیکی به مرز افغانستان، از محورهای مهم و راهبردی استان به شمار می‌رود که توسعه آن می‌تواند زمینه‌ساز رونق مبادلات تجاری و تسهیل حمل‌ونقل کالا و مسافر باشد.

وی بیان کرد: تکمیل این بزرگراه علاوه بر کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی تردد، در کاهش تصادفات جاده‌ای و بهبود خدمات‌رسانی به ساکنان منطقه نیز تأثیرگذار خواهد بود.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: تأمین اعتبارات مورد نیاز و تسریع در روند اجرای عملیات عمرانی این پروژه در دستور کار قرار دارد تا هرچه سریع‌تر زمینه بهره‌برداری از این طرح مهم فراهم شود.

رخشا خاطر نشان کرد: توسعه شبکه بزرگراهی شمال سیستان و بلوچستان از اولویت‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان است و اجرای این پروژه گامی موثر در مسیر توسعه متوازن زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای شاخص‌های اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.