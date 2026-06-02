پاسخ محمود کریمی به نامه فرمانده هوا فضای سپاه؛ «جانم فدات»

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران با ارسال نامه هایی به مداحان و برخی از فعالان فرهنگی در طول جنگ اخیر از آنان قدردانی کرد.

وی در دستخطی که توسط یکی از واسطین به محمود کریمی مداح و ذاکر اهل بیت (ع) تقدیم شد از نقش مداحان در ترویج فرهنگ مقاومت و حماسه و ایجاد شور معنوی در جامعه تشکر کرد.

حاج محمود کریمی نیز در پاسخ به فرمانده نیروی هوافضا نامه ای نوشت.

او در این نامه آورده است:

برادران عزیزم و فرمانده‌ی شجاع خودم حضرت سید مجید موسوی سلام علیکم؛ در جواب نامه‌ی پر از محبت شما زبان قاصر است و فقط میتوانم بنویسم که «جانم فدات»

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