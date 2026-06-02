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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

پاسخ محمود کریمی به نامه فرمانده هوا فضای سپاه؛ «جانم فدات»

پاسخ محمود کریمی به نامه فرمانده هوا فضای سپاه؛ «جانم فدات»

محمود کریمی در پاسخ به نامه سید مجید موسوی که به خاطر نقش وی در ایجاد شور معنوی جامعه تقدیر کرده بود نوشت: در جواب نامه‌ی پر از محبت شما زبان قاصر است و فقط می توانم بنویسم که «جانم فدات».

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران با ارسال نامه هایی به مداحان و برخی از فعالان فرهنگی در طول جنگ اخیر از آنان قدردانی کرد.

وی در دستخطی که توسط یکی از واسطین به محمود کریمی مداح و ذاکر اهل بیت (ع) تقدیم شد از نقش مداحان در ترویج فرهنگ مقاومت و حماسه و ایجاد شور معنوی در جامعه تشکر کرد.

حاج محمود کریمی نیز در پاسخ به فرمانده نیروی هوافضا نامه ای نوشت.

او در این نامه آورده است:

برادران عزیزم و فرمانده‌ی شجاع خودم حضرت سید مجید موسوی سلام علیکم؛ در جواب نامه‌ی پر از محبت شما زبان قاصر است و فقط میتوانم بنویسم که «جانم فدات»

زیر سایه مولا امیرالمومنین علی علیه اسلام شمشیر رهبر معظم انقلاب حضرت سید مجتبی دام‌عزه باشید به حق مادرت فاطمه سلام الله علیها.

کد مطلب 6847883
سیده فاطمه سادات کیایی

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