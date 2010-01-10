همراهی با کاروان اسرای کربلا در مسجد امام صادق(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت آل یاسین همراه و همگام با کاروان ماتم زده اسرای دشت کربلا و به منظور بسط و گسترش فرهنگ عاشورا از فردا دوشنبه 21 دی تا جمعه 25 از نماز مغرب و عشا در میدان فلسطین ، مسجد جامع امام صادق(ع) اقامه عزا خواهد کرد.
حجت الاسلام صدیقی سخنرانی و محمود کریمی، محمد رضا طاهری، احمد واعظی، سید مهدی میردامادی ، سید مجید بنی فاطمه ، مهدی اکبری، حسین سیب سرخی ، سید محمد موسوی، مرتضی طاهری و سید علی رضوی نیز به عنوان مداحان این مراسم معرفی شده اند .
مراسم عزاداری به مناسبت همراهی با کاروان اسرای کربلا از سوی هیئت آل یاسین در مسجد امام صادق(ع) تهران برگزار میشود.
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