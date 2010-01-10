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۲۰ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۳

همراهی با کاروان اسرای کربلا در مسجد امام صادق(ع)

همراهی با کاروان اسرای کربلا در مسجد امام صادق(ع)

مراسم عزاداری به مناسبت همراهی با کاروان اسرای کربلا از سوی هیئت آل یاسین در مسجد امام صادق(ع) تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت آل یاسین همراه و همگام با کاروان ماتم زده اسرای دشت کربلا و به منظور بسط و گسترش فرهنگ عاشورا از فردا دوشنبه 21 دی تا جمعه 25 از نماز مغرب و عشا در میدان فلسطین ، مسجد جامع امام صادق(ع) اقامه عزا خواهد کرد.

حجت الاسلام صدیقی سخنرانی و محمود کریمی، محمد رضا طاهری، احمد واعظی، سید مهدی میردامادی ، سید مجید بنی فاطمه ،  مهدی اکبری، حسین سیب سرخی ، سید محمد موسوی، مرتضی طاهری و سید علی رضوی نیز به عنوان مداحان این مراسم معرفی شده اند .
کد مطلب 1014433

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