عبور ۲۴ فروند کشتی از تنگه هرمز با مجوز سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۴ فروند کشتی پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.
در این اطلاعیه آمده است: کنترل هوشمند تنگه هرمز با اقتدار انجام می شود و بیگانگان شرور جایگاهی در خلیج فارس و تنگه هرمز نخواهند داشت.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۴ فروند کشتی پس از کسب مجوز و با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۴ فروند کشتی پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.
کد مطلب 6847910
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