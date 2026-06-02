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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

عبور ۲۴ فروند کشتی از تنگه هرمز با مجوز سپاه پاسداران

عبور ۲۴ فروند کشتی از تنگه هرمز با مجوز سپاه پاسداران

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۴ فروند کشتی پس از کسب مجوز و با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۴ فروند کشتی پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

در این اطلاعیه آمده است: کنترل هوشمند تنگه هرمز با اقتدار انجام می شود و بیگانگان شرور جایگاهی در خلیج فارس و تنگه هرمز نخواهند داشت.

کد مطلب 6847910
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      پس چرا اسکله رجایی بندر بار نیست؟

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