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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

کشف ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در پلدختر

کشف ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در پلدختر

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از کشف ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان پلدختر، ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۱۱۲ رأس دام فاقد مجوز کشف و ضبط شد.

وی گفت: این کشفیات در جریان گشت‌های مشترک نظارتی به ریاست فاطمه غفاری، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پلدختر، و با همراهی بازرسان دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط به دست آمد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: در این عملیات ویژه که در راستای مقابله با قاچاق کالا و سوخت انجام شد، مأموران موفق شدند ضمن شناسایی خودروها و مراکز متخلف، مقدار ۴۰ هزار لیتر نفت گاز (گازوئیل) که به‌صورت غیرقانونی دپو و بارگیری شده بود، همچنین ۱۱۲ رأس دام سبک که فاقد مجوزهای قانونی حمل و بهداشت بودند را کشف کنند.

شاهی با تأکید بر استمرار این گشت‌های مشترک، اعلام کرد: پرونده‌های تشکیل شده برای متخلفان در شعب این اداره به‌صورت ویژه و خارج‌ازنوبت رسیدگی خواهد شد و برخوردهای قانونی قاطع با سودجویان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6847942

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