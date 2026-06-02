کشف ۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در تاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وجیه الله عبدی اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی، ماموران انتظامی پاسگاه حسین آباد این شهرستان حین گشت زنی در سطح حوزه به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن ۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که فاقد هرگونه مجوز حمل از شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان اشاره به اینکه یک نفر در این خصوص دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی این محموله بالغ بر یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

