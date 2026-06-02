به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی، با اشاره به بررسی طرح اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران در چهارصد و دوازدهمین جلسه شورا که امروز – سه شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵- برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه امروز نظرات کمیسیون‌های برنامه و بودجه و عمران و حمل و نقل در خصوص این طرح ارائه شد و بررسی‌های لازم صورت گرفت.

وی همچنین تصریح کرد: مباحث مفصلی در رابطه با این طرح صورت گرفت و موافقان و مخالفان نظرات خود را مطرح کردند اما موضوع به جمع‌بندی نهایی برای رأی‌گیری نرسید و در جلسه هفته آینده شورا بررسی نهایی خواهد شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: درمجموع فضا مثبت بود اما به هرشکل موافقان و مخالفان نکات فنی خود را مطرح کردند.