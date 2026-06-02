به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاتمی در دیدار ظهر سه شنبه خود با مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان در سالن جلسات استانداری از اجرای مانور مدیریت بحران در اراصی طبیعی این استان به عنوان کار ارزنده یاد کرد.

وی افزود: در راستای افزایش آمادگی و مقابله مؤثر با آتش‌سوزی‌های احتمالی درجنگل‌ها و مراتع استان سمنان اجرای این دست برنامه‌ها ضروری است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان ادامه داد: اقدامات فنی و اجرایی متعددی در شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های متولی امر و خدمات‌رسان تعریف شده و در دستور کار قرار دارد، لذا هم افزایی بین دستگاهی برای رفع موانع موجود، سرعت بخشی به عملکرد و ممانعت از موازی کاری دستگاه‌ها بسیار حایز اهمیت است.

خاتمی سازماندهی، هماهنگی و به‌کارگیری دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی، تحت برنامه‌ریزی و مدیریت منسجم و تعیین شرح وظایف تفضیلی آن‌ها در بحران‌ها را یکی از ضرورت‌های استان دانست.

وی افزود: جلب مشارکت و همکاری های مردمی از طریق آموزش عمومی،‌ ایجاد آمادگی، هدایت کمک های مردمی به نحو مطلوب و توزیع آنها بین آسیب دیدگان سازماندهی و آموزش نیروهای داوطلب در شبکه مدیریت بحران واستفاده صحیح و بهینه از امکانات دولتی و غیر دولتی به منظور ارائه حداکثر خدمات در بحرانها را از ضروری ترین مسائل مدیریت بحران دانست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان با تأکید بر لزوم عزم جدی دستگاه‌های اجرایی افزود: تمامی دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران مکلفند با اهتمام ویژه و وحدت رویه، در راستای پیشگیری از وقوع حریق و در صورت بروز حادثه، با هم‌افزایی کامل برای اطفای به‌موقع آن ایفای نقش کنند.