ورمقانی: گذشت و ایثار، رمز موفقیت زندگی مشترک است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی ظهر سهشنبه در آیین «جشن وصال» شهرستان سروآباد که با حضور ۹۰ زوج جوان برگزار شد، اظهار کرد: استمرار و موفقیت زندگی مشترک در گرو همدلی، گذشت و فداکاری زن و شوهر است.
وی با تشبیه رابطه زوجین به پیوندی ظریف و ارزشمند، افزود: هر اندازه زن و شوهر در مسیر زندگی از خودگذشتگی بیشتری نسبت به یکدیگر داشته باشند، بنیان خانواده مستحکمتر خواهد شد.
ضرورت توجه به فرزندآوری
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان فرزند را از مهمترین برکات زندگی مشترک دانست و گفت: زوجهای جوان نباید به دلایل مختلف، فرزندآوری را به زمانهای نامعلوم موکول کنند.
ورمقانی با اشاره به سیاستهای حمایتی در حوزه خانواده و جمعیت، تصریح کرد: دهها دستگاه اجرایی در قالب ستاد ساماندهی امور جوانان و ستاد جوانی جمعیت مسئولیت فرهنگسازی و تسهیل شرایط ازدواج و فرزندآوری را بر عهده دارند و انتظار میرود نقش فعالتری در این زمینه ایفا کنند.
تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان
وی با اشاره به اهمیت موضوع ازدواج و جوانی جمعیت در سیاستهای کلان کشور، خاطرنشان کرد: فراهم کردن بسترهای لازم برای ازدواج آسان جوانان و حمایت از تشکیل خانواده باید در اولویت برنامههای دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
معاون استاندار کردستان همچنین به توصیههای رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تسریع در امر ازدواج اشاره کرد و گفت: خانوادهها و جوانان باید از به تعویق انداختن ازدواج به دلایل غیرضروری پرهیز کنند.
تجلیل از زوجهای موفق و فعالان حوزه ازدواج
در این مراسم که به مناسبت هفته ازدواج و دهه امامت و ولایت برگزار شد، از هفت زوج موفق و فعال در عرصههای مختلف، همچنین تعدادی از خیران و دستگاههای مؤثر در حوزه ترویج ازدواج تقدیر شد.
همچنین در پایان برنامه، با برگزاری قرعهکشی، هدایایی از سوی ادارات شهرستان سروآباد به تعدادی از زوجهای حاضر در جشن اهدا شد.
ورمقانی پس از پایان این مراسم نیز با حضور در میز خدمت کمیته امداد امام خمینی(ره) سروآباد، از نزدیک در جریان مسائل و درخواستهای مراجعان قرار گرفت.
نظر شما