وی فرهنگسازی و تبلیغات رسانهای را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: باید رسانهها حرکات فرهنگی اثرگذار در حوزه جوانی جمعیت را منعکس کنند و مخاطرات کاهش جمعیت را اطلاع رسانی کنند.
وی تأمین مسکن را از ضروریات جوانی جمعیت خواند و گفت: این مهم نیز باید مورد توجه راه و شهرسازی و متولیان امر باشد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در اجرای قانون جوانی جمعیت، از برگزاری جلسات تخصصی برای بررسی معایب و پیشنهادات اصلاحی این قانون خبر داد و بر لزوم فرهنگسازی و اطلاعرسانی مؤثر در این زمینه تأکید کرد.
معاون استاندار کردستان به تحلیل چالشهای موجود در اجرای قانون جوانی جمعیت پرداخت و خواستار برگزاری جلسات تخصصی برای بررسی مشکلات و پیشنهادات اصلاحی در این حوزه شد.
وی با اشاره به معایب اجرایی قانون جوانی جمعیت و تنوع دستگاههای اجرایی در این حوزه، اظهار کرد: طبق بررسیهای انجام شده، مشکلات متعددی در زمینه اجرا و هماهنگی بین دستگاهها وجود دارد و به همین منظور باید جلسات متعددی با محوریت بررسی معایب این قانون برگزار کنیم تا به راهکارهای اجرایی مناسب برسیم.
مسکن نیاز اساسی جوانان
ورمقانی همچنین به مشکلات موجود در زمینه تأمین مسکن و وام ازدواج اشاره کرد و گفت: مسئله مسکن برای زوجهای جوان یکی از چالشهای اصلی است و لازم است که برای حل این مشکل، همکاریهای بیشتری بین دستگاهها صورت گیرد، به ویژه در حوزه نهضت ملی مسکن و تعاونیها.
وی افزود: جلسات باید بهطور تخصصی و با حضور تمامی دستگاههای ذیربط برگزار شود تا در راستای اصلاح قانون و رفع مشکلات موجود، پیشنهادات و راهکارهای کاربردی ارائه شود.
معاون استاندار کردستان به نقش رسانهها و دستگاههای فرهنگی در ترویج فرهنگ فرزندآوری و آگاهسازی جامعه از پیامدهای منفی کاهش جمعیت اشاره کرد و گفت: باید با استفاده از ظرفیت رسانههای عمومی، به ویژه صدا و سیما، فرهنگسازی در خصوص فرزندآوری و ضرورت حفظ جمعیت جوان را تقویت کنیم.
وی در ادامه تأکید کرد: گزارشهایی که در خصوص روند اجرایی این قانون و اقدامات مثبت استان منتشر میشود، باید بهطور مداوم به اطلاع عموم برسد تا جامعه از پیشرفتها و تلاشهای صورت گرفته آگاه شود.
مشکلات قانونی جوانی جمعیت شناسایی و اصلاح شود
ورمقانی همچنین از برخی مشکلات قانونی و اجرایی در استان کردستان یاد کرد و افزود: در برخی موارد، مشکلات بهویژه در بخش سیستم بانکی، نیازمند اصلاحات و پیشبینیهای جدید است و باید مشکلات قانونی که در مسیر اجرایی این قانون ایجاد میشود، شناسایی و اصلاح شوند.
این مقام مسئول در پایان صحبتهای خود از دستگاههای اجرایی خواست که با مشارکت بیشتر در جلسات و ارائه پیشنهادات کاربردی، گامهای مؤثری در راستای اجرای بهتر قانون جوانی جمعیت بردارند و تاکید کرد که استان کردستان باید به عنوان پیشگام در این زمینه شناخته شود.
