به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا بعد از ظهر سه شنبه در نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان در حوزه کشاورزی و شیلات، اظهار کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تولید، اشتغال‌زایی پایدار، رونق اقتصادی و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های بومی شهرستان باشد.

فرماندار کنگان همچنین بر تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از طرح‌های تولیدی و کشاورزی تأکید کرد.

نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی با حضور جاسم رستگار معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان کنگان و مصطفی فرامرزی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد و در آن ظرفیت‌های موجود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، راهکارهای توسعه تولید، حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش‌روی طرح‌های کشاورزی و شیلاتی مورد بررسی قرار گرفت.