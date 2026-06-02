به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا بعد از ظهر سه شنبه در نشست فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای تولیدی با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه شهرستان در حوزه کشاورزی و شیلات، اظهار کرد: توسعه سرمایهگذاری در این بخشها میتواند زمینهساز افزایش تولید، اشتغالزایی پایدار، رونق اقتصادی و بهرهبرداری مطلوب از ظرفیتهای بومی شهرستان باشد.
فرماندار کنگان همچنین بر تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی برای تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و پشتیبانی از طرحهای تولیدی و کشاورزی تأکید کرد.
نشست فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای تولیدی با حضور جاسم رستگار معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان کنگان و مصطفی فرامرزی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد و در آن ظرفیتهای موجود، فرصتهای سرمایهگذاری، راهکارهای توسعه تولید، حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع پیشروی طرحهای کشاورزی و شیلاتی مورد بررسی قرار گرفت.
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