10 میلیارد ریال به طرحهای کشاورزی کوثر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعدالله رئیس ساداتی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان اضافه کرد: این میزان اعتبار به 31 طرح کشاورزی که مصوب شده تخصیص یافته است.

به گفته وی طرحهای مصوب در قالب پروار بندی گوساله، پرورش گاو شیری، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و... بوده و در کارگروه کشاورزی بررسی و برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شده اند.

فرماندار کوثر با بیان اینکه اجرای طرحهای توسعه بخش کشاورزی رشد اشتغالزایی و تحول اقتصادی را در منطقه ایجاد می کند، افزود: تسهیلات کار گروه کشاورزی فرصت مناسبی برای توسعه در این بخش است که تلاش می شود با سود کمتر به کشاورزان اختصاص یابد.



وی تشویق و حمایت از سرمایه گذار بویژه در حوزه کشاورزی را عامل توسعه منطقه کوثر دانست و افزود: ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم از دستاوردهای سرمایه گذاری و حمایت از طرحهای کشاورزی است.



رئیس ساداتی تصریح کرد: در سالهای اخیر سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی، اشتغال، کشاورزی، و طرحهای مرتبط با آن افزایش یافته با این حال درصد تصویب طرحهای بزرگ تر و مهمتری در این زمینه هستیم.



وی با اشاره به وضعیت کشاورزی شهرستان کوثر افزود: در این شهرستان تولید نهال استاندارد، احداث باغات میوه، ساماندهی میوه های گلخانه ای، تولید قارچ و گل و گیاه صنعتی انجام می شود که به همین جهت کشاورزی در توسعه این شهرستان رونق مناسبی دارد.