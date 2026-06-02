ورود دستگاه قضایی به موضوع دپوی مواد شوینده در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌کل دادگستری لرستان، در اقدامی بازدارنده، دستور ویژه و فوری برای پیگیری و برخورد با انبار دپوی مواد شوینده را صادر کرد.

وی با استناد به گزارش‌ها مبنی بر حجم این کالاها، دستور تشکیل پرونده قضایی و پیگیری دقیق مسئولیت‌ها را به دادستان بروجرد ابلاغ کرد.

در پی گزارش‌های دریافتی و پایش‌های انجام شده در خصوص فعالیت‌های مشکوک و انباشت مواد شوینده در انباری در شهرستان بروجرد، حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، باتوجه‌به حساسیت این موضوع، دستور پیگیری و برخورد با این موضوع را صادر کرد.

بر اساس برآوردهای اولیه دستگاه‌های نظارتی، ارزش تقریبی مواد شوینده دپو شده در این انبارها حدود ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که نشان‌دهنده ابعاد گسترده این فعالیت‌های غیرقانونی است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در دستور ابلاغی خود به دادستان عمومی و انقلاب بروجرد، باتوجه‌به رقم کالاها، بر لزوم شناسایی صاحب کالا، بررسی اصالت کالاها و مشخص‌کردن دقیق مسیر ورود و توزیع این مواد تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که انباشت و دپوی مواد شوینده خارج از پروتکل‌های استاندارد و نظارتی، علاوه بر ضربه به بازار، می‌تواند خطرات جدی برای سلامت عمومی جامعه به همراه داشته باشد.

حجت‌الاسلام شهواری در این دستور ویژه، از دادستان بروجرد خواست تا با همکاری نهادهای ذی‌ربط و بازرسی، پرونده قضایی مربوط به این انبار را تشکیل داده و علاوه بر برخورد با متخلفان، ابعاد حقوقی این فعالیت‌ها را به طور کامل استخراج کند.