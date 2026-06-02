سرانه ورزش دانش آموزی زنجان ۲ برابر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله تاراسی در شورای آموزش و پرورش استان، افزود: تخصیص اعتبارات لازم از سوی وزارتخانه عامل اصلی این جهش در زیرساختهای ورزشی استان بوده است.
وی با اشاره به وضعیت سرانه و فعالیتهای تربیتبدنی در استان، افزود: طبق هدفگذاری برنامه هفتم توسعه، سرانه ورزشی به ازای هر دانشآموز باید به یک متر مربع برسد.
تاراسی به اقدامات حوزه تربیتبدنی و سلامت در دوران محدودیتها یادآور شد و افزود: در ایام تعطیلی مدارس، حوزه تربیتبدنی و سلامت با اجرای پویشها و چالشهای ابلاغی از سوی وزارتخانه، ارتباط با دانشآموزان و خانوادهها را حفظ کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: برگزاری مسابقات و بازیهای فکری به دو صورت آنلاین و آفلاین در سطح استان زنجان و کشور، به عنوان یک اقدام موفق در جهت حفظ پویایی دانشآموزان گزارش شده است.
وی با اشاره به اصلاحات ساختاری در هیات ورزش دانشآموزی گفت: با اقدامات مدیریتی چالشهای دیرینه هیات ورزش دانشآموزی در برخی حوزهها برطرف شده است.
تاراسی افزود: تعیین تکلیف وضعیت نیروهای انسانی، نظاممند کردن جایگزینی و انتخاب نفرات، شفافسازی و ساماندهی اعتبارات که پیش از این در هالهای از ابهام قرار داشت از جمله چالش های این بخش است.
وی اظهار داشت: بخشنامههای ارسالی از سوی معاونت تربیتبدنی و سلامت وزارتخانه به دلیل برخورداری از «نگاه میدانی» و «تطابق با زیستبوم مدارس» از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: برخلاف برخی دستورالعملهای اداری، بخشنامههای فعلی در مدارس استان زنجان به طور کامل عملیاتی و به افزایش تحرک، تکاپو و مشارکت فعال دانشآموزان در فعالیتهای ورزشی منجر شده است.
وی در ادامه با اشاره به محوریت سند تحول بنیادین و مدرسه تراز در استان، گفت: تمرکز اصلی بر مفهوم «مدرسه تراز» بوده که در محیط تربیت به عنوان رکن اساسی مورد توجه قرار گرفته و در این راستا، راهکارهای عملیاتی سند برای ارتقای زیرساختها و سلامت دانشآموزان لحاظ شده است.
وی با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی گفت:هدف، طراحی، ساخت و تجهیز فضاهای ورزشی به عنوان محیطهای تعلیم و تربیت است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اجرای «طرح میدان همدلی» در استمرار «طرح شهید سلیمانی» گفت: در این طرح ۱۵۸ پروژه در سطح استان با ۸۶۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.
وی، مشارکت مردمی و نهادها را به میزان ۵۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دستاورد آن افزایش سرانه ورزشی دانشآموزی استان بوده است.
تاراسی با اشاره به خدمات مشاورهای و سلامت نیز افزود:هدف ما ارائه خدمات مشاورهای و تربیتی جهت ارتقای سلامت جسمی و روحی دانشآموزان است.
وی با اشاره به اقدامات اجرایی اظهار داشت:تجهیز و فعالسازی کانون تندرستی و استعدادیابی استان، اجرای طرحهای غربالگری سلامت دانشآموزان و افتتاح رسمی کانون تندرستی و استعدادیابی در آموزش و پرورش ناحیه دو از دیگر اقدامات بوده است.
تاراسی به موضوع مدیریت سلامت و محیط زیست (کنشگران مدرسه تراز) اشاره کرد و افزود: هدف، مشارکت در مدیریت بیماریهای فراگیر و حفظ پاکیزگی محیط زیست از طریق آموزش مربیان و دانشآموزان است.
وی اقدامات آموزشی در این راستا را ارتقای سواد سلامت برای بیش از ۲۰ هزار آموزگار پایه در استان عنوان کرد و گفت: میزان آموزشها ۴۹ هزار و ۸۰۰ نفر ساعت بوده است.
نظر شما