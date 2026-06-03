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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۹

عید غدیر و لزوم باز تعریف اعیاد مذهبی؛ هدف دشمن تکه تکه کردن ایران است

عید غدیر و لزوم باز تعریف اعیاد مذهبی؛ هدف دشمن تکه تکه کردن ایران است

نصرالله قادری ضمن اشاره به اهمیت بازتعریف اعیاد مذهبی بیان کرد که هر پدیده سنتی برای ادراک بهتر در دنیای مدرن لازم است که با توجه به ابزارهای روز بازتعریف شود.

نصرالله قادری، نویسنده، کارگردان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در حوزه تئاتر، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت بازتعریف آئین‌ها و اعیاد مذهبی از جمله عید غدیر گفت: هر پدیده سنتی در دنیای مدرن برای آنکه بهتر درک شود، نیازمند بازتعریف با ابزارها و لوازم دنیای امروز است. اگر ما می‌خواهیم این مفاهیم برای نسل جدید قابل ادراک باشد و در عین حال برای مخاطب جهانی نیز فهم‌پذیر شود، ناگزیر از بازنگری در شیوه ارائه و روایت آن هستیم. از سوی دیگر، مسئله «قدرت انتخاب» و امکان باورمندی آگاهانه مردم نیز اهمیت دارد و باید در این بازتعریف‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: همه مفاهیمی که در سنت دینی ما وجود دارد به یکدیگر پیوسته و وابسته‌اند و نمی‌توان آنها را جدا از هم دید. در این میان، حتی رخدادها و شرایط تاریخی و اجتماعی، از جمله جنگ‌ها، می‌تواند موجب شود که بر برخی رویدادهای هویتی و اعتقادی بیشتر تأکید شود. همان‌طور که ما هشت سال جنگ تحمیلی را تجربه کردیم و از خود دفاع کردیم، در این ۴۰ روز اخیر نیز بار دیگر مسئله دفاع از هویت و موجودیت مطرح بوده است، طبیعی است که در چنین شرایطی توجه به مفاهیمی مانند «غدیر» نیز اهمیت بیشتری پیدا کند و مورد تأکید قرار گیرد.

این پژوهشگر تئاتر با اشاره به نقش رسانه‌ها اظهار کرد: واقعیت این است که این وظیفه رسانه است که در تبیین و ترویج این مفاهیم نقش مؤثر ایفا کند، اما متأسفانه در بسیاری موارد مشاهده می‌شود که رسانه‌ها نمی‌توانند در برابر رسانه‌های معاند، مقاومت و اثرگذاری لازم را داشته باشند. در حالی که ما از ظرفیت و توان لازم برای مقابله با جریان‌های رسانه‌ای مخالف برخوردار هستیم، اما تاکنون این ظرفیت به شکل مطلوب به کار گرفته نشده است.

قادری افزود: تقریباً برای همه روشن است که این رسانه‌ها از چه منابع و منشاءهای اقتصادی تغذیه می‌شوند و اهدافی جز ایجاد تفرقه، بی‌ثباتی و در نهایت تضعیف و تجزیه ایران ندارند. حتی اگر فردی به انقلاب هم باور نداشته باشد، به عنوان یک ایرانی و به واسطه تعلق ملی خود باید نسبت به این موضوع حساس باشد، چراکه هدف نهایی جریان‌های معاند چیزی جز تکه‌تکه کردن نقشه ایران نیست.

این مدرس دانشگاه در پایان گفت: به نظر من مردم باید از هنرمندان دعوت کنند تا در این گونه مراسم و مناسبت‌ها حضور فعال‌تری داشته باشند، زیرا معتقدم در این زمینه هنرمندان نه‌تنها از مردم جلوتر نبوده‌اند، بلکه حتی در بسیاری موارد همگام با آنها نیز حرکت نکرده‌اند.

کد مطلب 6848295

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