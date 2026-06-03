عید غدیر و لزوم باز تعریف اعیاد مذهبی؛ هدف دشمن تکه تکه کردن ایران است

نصرالله قادری، نویسنده، کارگردان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در حوزه تئاتر، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت بازتعریف آئین‌ها و اعیاد مذهبی از جمله عید غدیر گفت: هر پدیده سنتی در دنیای مدرن برای آنکه بهتر درک شود، نیازمند بازتعریف با ابزارها و لوازم دنیای امروز است. اگر ما می‌خواهیم این مفاهیم برای نسل جدید قابل ادراک باشد و در عین حال برای مخاطب جهانی نیز فهم‌پذیر شود، ناگزیر از بازنگری در شیوه ارائه و روایت آن هستیم. از سوی دیگر، مسئله «قدرت انتخاب» و امکان باورمندی آگاهانه مردم نیز اهمیت دارد و باید در این بازتعریف‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: همه مفاهیمی که در سنت دینی ما وجود دارد به یکدیگر پیوسته و وابسته‌اند و نمی‌توان آنها را جدا از هم دید. در این میان، حتی رخدادها و شرایط تاریخی و اجتماعی، از جمله جنگ‌ها، می‌تواند موجب شود که بر برخی رویدادهای هویتی و اعتقادی بیشتر تأکید شود. همان‌طور که ما هشت سال جنگ تحمیلی را تجربه کردیم و از خود دفاع کردیم، در این ۴۰ روز اخیر نیز بار دیگر مسئله دفاع از هویت و موجودیت مطرح بوده است، طبیعی است که در چنین شرایطی توجه به مفاهیمی مانند «غدیر» نیز اهمیت بیشتری پیدا کند و مورد تأکید قرار گیرد.

این پژوهشگر تئاتر با اشاره به نقش رسانه‌ها اظهار کرد: واقعیت این است که این وظیفه رسانه است که در تبیین و ترویج این مفاهیم نقش مؤثر ایفا کند، اما متأسفانه در بسیاری موارد مشاهده می‌شود که رسانه‌ها نمی‌توانند در برابر رسانه‌های معاند، مقاومت و اثرگذاری لازم را داشته باشند. در حالی که ما از ظرفیت و توان لازم برای مقابله با جریان‌های رسانه‌ای مخالف برخوردار هستیم، اما تاکنون این ظرفیت به شکل مطلوب به کار گرفته نشده است.

قادری افزود: تقریباً برای همه روشن است که این رسانه‌ها از چه منابع و منشاءهای اقتصادی تغذیه می‌شوند و اهدافی جز ایجاد تفرقه، بی‌ثباتی و در نهایت تضعیف و تجزیه ایران ندارند. حتی اگر فردی به انقلاب هم باور نداشته باشد، به عنوان یک ایرانی و به واسطه تعلق ملی خود باید نسبت به این موضوع حساس باشد، چراکه هدف نهایی جریان‌های معاند چیزی جز تکه‌تکه کردن نقشه ایران نیست.

این مدرس دانشگاه در پایان گفت: به نظر من مردم باید از هنرمندان دعوت کنند تا در این گونه مراسم و مناسبت‌ها حضور فعال‌تری داشته باشند، زیرا معتقدم در این زمینه هنرمندان نه‌تنها از مردم جلوتر نبوده‌اند، بلکه حتی در بسیاری موارد همگام با آنها نیز حرکت نکرده‌اند.