تولیدات باشگاه تئاتر سوره به مناسبت عید غدیر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تئاتر سوره از مجموعه‌های زیرمجموعه حوزه هنری انقلاب اسلامی هم‌زمان با فرارسیدن عید غدیر، مجموعه‌ای از آثار نمایشی و اجراهای میدانی را برای اجرا در فضاهای عمومی و معابر شهری تهران تدارک دیده است. این آثار با تنوع سبکی و اجرایی مختلف ۱۲ و ۱۴ خرداد در نقاط مختلف شهر تهران اجرا می‌شوند.

اجراهای خیابانی و میدانی در روزهای سه‌شنبه ۱۲ خرداد و پنجشنبه ۱۴ خرداد (عید غدیر) در نقاط مختلف پایتخت برگزار می‌شود و هنرمندان تئاتر خیابانی با آثار متنوعی به استقبال مخاطبان می‌روند.

سه‌شنبه؛ ۱۲ خرداد

در نخستین روز این برنامه، سه‌شنبه ۱۲ خرداد، نمایش «به رنگ سرخ» به کارگردانی آرزو کریمی زند در میدان ولی‌عصر (عج) ساعت ۲۱:۳۰ اجرا می‌شود.

پنجشنبه؛ ۱۴ خرداد

در ادامه این برنامه‌ها و هم‌زمان با عید غدیر، پنجشنبه ۱۴ خرداد، چند اثر نمایشی در نقاط مختلف شهر روی صحنه می‌روند؛ بر این اساس، نقالی «غدیر» به روایت مرشد محسن میرزاعلی در میدان انقلاب ساعت ۱۸ برگزار می‌شود.

همچنین نمایش «به رنگ پرچم» به کارگردانی حسین قاسمی در ۲ نوبت به صحنه می‌رود؛ اجرای نخست ساعت ۱۷:۳۰ در چهارراه ولی‌عصر (عج) و اجرای دوم ساعت ۱۸:۳۰ در خیابان جمالزاده.

نمایش «زنگ بهشت» به کارگردانی مجتبی خلیلی نیز ساعت ۱۸ روبه‌روی سازمان ملل اجرا می‌شود.

علاوه بر این، نمایش «پیمان پایدار» به کارگردانی علیرضا تاجیک در سه نوبت در سطح شهر اجرا خواهد شد؛ اجرای نخست ساعت ۱۵ در خیابان فلسطین، اجرای دوم ساعت ۱۶ در چهارراه کالج و اجرای سوم ساعت ۱۷ در ابتدای خیابان ۱۲ فروردین.