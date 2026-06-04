محمد کاظمتبار، نویسنده، کارگردان تئاتر و دبیر بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت برگزاری مراسم عید غدیر بیان کرد: عید غدیر و آئینهایی که به مناسبت این عید برگزار میشود، نشاندهنده ولایتپذیری مردم است. واقعه غدیر رویدادی است که بیش از ۱۴۰۰ سال در سینه شیعیان جای داشته و در مسیر زندگی، باورها و تصمیمهای آنان تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: راهپیمایی و مراسم امسال نیز از نگاه من معنایی متفاوت دارد و میتوان آن را نوعی تجدید بیعت با ولیامر مسلمین و رهبر جامعه اسلامی دانست. عید غدیر حامل مفاهیم و پیامهای متعددی است؛ از یک سو یک رویداد مهم تاریخی به شمار میرود که مسیر مسلمانان را مشخص کرد و از سوی دیگر نمادی از استمرار راه ولایت در طول تاریخ است.
کاظمتبار با اشاره به چالشهای تاریخی پس از واقعه غدیر گفت: در طول تاریخ همواره تلاشهایی برای ایجاد شکاف و انشقاق در میان مسلمانان وجود داشته است و این مسئله در دورههای مختلف به اشکال گوناگون خود را نشان داده است. با این حال، آنچه مردم را از بسیاری از سختیها، آسیبها و تهدیدها عبور داده، همین ولایتپذیری بوده است. این باور توانسته مسیر روشنی را پیش روی جامعه ترسیم کند و در بزنگاههای مختلف راهگشا باشد.
این کارگردان تئاتر درباره ویژگیهای عید غدیر امسال بیان کرد: عید غدیر امسال از جهات مختلف با سالهای گذشته تفاوت دارد. افزون بر جنبه تجدید عهد و بیعت، این نخستین عید غدیری است که ما در غیاب رهبر شهید خود آن را برگزار میکنیم و از این منظر نیز برای مردم و علاقهمندان به آرمانهای انقلاب اسلامی اهمیت ویژهای دارد.
دبیر بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت در پاسخ به پرسشی درباره بازتعریف مفهوم غدیر در شرایط امروز گفت: به اعتقاد من بیش از آنکه با بازتعریف مواجه باشیم، با تکامل و تعمیق این نگاه روبهرو هستیم. همانگونه که در مقاطع مختلف و در مواجهه با تهدیدهای خارجی، با تکیه بر آموزههای دینی و تبعیت از ولایت توانستهایم از بحرانها عبور کنیم، در ادامه نیز همین مسیر میتواند راهگشا باشد.
وی در پایان تأکید کرد: تکامل مفهوم ولایتپذیری به این معناست که جامعه بیش از گذشته به اهمیت وحدت، انسجام و حرکت در مسیر ارزشهای خود آگاه شود. باور دارم که در سایه این نگاه میتوان از تهدیدها و دشمنیهای خارجی عبور کرد و به اهداف و افقهایی که برای آینده کشور ترسیم شده است، دست یافت.
نظر شما