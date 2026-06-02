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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

نشست وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی برای پزشک خانواده

نشست وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی برای پزشک خانواده

نشست بررسی وضعیت استقرار و اجرای برنامه ملی‌ پزشک خانواده و نظام ارجاع، در راستای بررسی آخرین تحولات اجرایی این طرح به میزبانی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، نشست مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت، با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی، معاونان و مدیران وزارت بهداشت، مدیران سازمان بیمه سلامت و با حضور ویدئوکنفرانسی جمعی از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.

در این نشست تخصصی، جزییات فرایندهای اجرا، زمان‌بندی، شهرها و مراحل عملیاتی شدن طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در نشست مذکور، مجموعه‌ای از تکالیف بیمه‌های اجتماعی و نحوه،‌ کیفیت و چگونگی همکاری سازمان‌های بیمه‌گر در اجرایی شدن طرح اشاره شده، مطرح و موضوعات مربوطه مورد بحث قرار گرفت.

خاطرنشان می‌شود، فاز اجرایی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ و با مشارکت بخشی از مراکز دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6848312
حبیب احسنی پور

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