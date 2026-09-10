بندر راهبردی «المخا» در آستانه کنترل نیروهای مسلح یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای مسلح یمن در آستانه تسلط بر بندر راهبردی المخا در غرب این کشور و در ساحل دریای سرخ قرار گرفته اند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که نیروهای مسلح یمن کنترل مناطق الوازعیه، الخوخه و حیس را به دست گرفته و به ورودی های بندر راهبردی المخا نزدیک شده اند.

وی تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن توانسته‌اند بر مناطق و پایگاه های نظامی مهمی در بندر المخا در غرب استان تعز مسلط شوند.

به گفته خبرنگار المیادین، نیروهای یمنی کنترل پایگاه خالد و همچنین پایگاه جبل النار را که مقر فرماندهی مزدوران سعودی در ساحل غربی است، به دست گرفته اند.

رسانه‌های یمنی تأکید کردند که شمار زیادی از مزدوران سعودی در فرودگاه المخا خود را تسلیم نیروهای مسلح یمن کرده اند.

همچنین «طارق صالح» فرمانده مزدوران سعودی در ساحل غربی یمن اعلام کرد که آنها مجبور شده اند نیروهای خود را بازآرایی کرده و به جنوب بندر المخا عقب نشینی کنند.

این خبرها در حالی است که با وجود منتشر نشدن اعلامیه رسمی از سوی نیروهای مسلح یمن درباره تسلط بر بندر المخا، رویترز به نقل از منابع دولتی یمن اعلام کرده است که جنبش انصارالله کنترل شهر المخا را به دست گرفته‌ و بر حدود ۲۶۰۰ کیلومتر مربع از مساحت این بندر راهبردی تسلط دارد.

خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک منبع نظامی و شاهدان یمنی از تسلط نیروهای جنبش انصارالله بر شهر بندری المخا در ساحل دریای سرخ خبر داد.

«المخا» یک بندر راهبردی در ساحل دریای سرخ و نزدیک تنگه باب‌المندب است. اهمیتش به‌ویژه در کنترل و رصد مسیر کشتیرانی دریای سرخ، انتقال کالا و موقعیت نظامی آن در جنگ یمن است و سقوط آن به معنای از دست رفتن مهمترین پایگاه نظامی و لجستیکی عربستان در سواحل غربی یمن خواهد بود.