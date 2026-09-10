سالن سینمای هنر یاسوج افتتاح شد؛ اختصاص ۴۰۰ میلیارد برای تالار یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه سالن سینمای هنر یاسوج در جریان سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به کهگیلویه و بویراحمد با مشارکت نوسازی مدارس و تأمین اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در آیین افتتاح سالن سینمای هنر یاسوج با خوش‌آمدگویی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنرمندان و مهمانان حاضر، اظهار کرد: این برنامه با دو رویداد مهم در حوزه زیرساخت‌های فرهنگی استان همراه است.

یدالله رحمانی با اشاره به افتتاح سالن سینمای هنر یاسوج افزود: این مجموعه پیش از این کاربری دیگری داشت که طی یک تا دو سال گذشته با تلاش مجموعه مسئولان و دستگاه‌های مرتبط، به سالن سینما تبدیل شد.

وی تصریح کرد: این سالن علاوه بر فعالیت‌های سینمایی، می‌تواند در توسعه و گسترش سایر برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان نیز نقش مؤثری داشته باشد.

رحمانی با قدردانی از عوامل اجرایی این طرح، سازمان نوسازی مدارس، مجموعه مسئولیت‌های اجتماعی نفت و استانداری، گفت: تأمین اعتبار این پروژه از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت انجام شده و با همکاری دستگاه‌های مختلف به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین به بازدید از تالار شهر یاسوج اشاره کرد و گفت: این مجموعه سال‌ها بلااستفاده مانده بود و تکمیل آن یکی از مطالبات مهم حوزه فرهنگ و هنر استان محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دولت و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل تالار شهر یاسوج اختصاص یافته است.

رحمانی ابراز امیدواری کرد با تأمین و تخصیص این اعتبار، روند تکمیل تالار شهر یاسوج شتاب گرفته و این مجموعه پس از سال‌ها انتظار در اختیار جامعه فرهنگی و هنری استان قرار گیرد.