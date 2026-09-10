به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به دستآوردسازی برای خود پرداخت و مدعی شد: دو سال گذشته موفق‌ترین سال‌ها بودند و ما کشورمان را از هر زمان دیگری قدرتمندتر، امن‌تر، ثروتمندتر و آزادتر خواهیم کرد.

ترامپ درباره موضوع مهاجرت به آمریکا نیز مدعی شد: مهاجرتی را که یک فاجعه و تهدیدی برای کشورمان بود، متوقف کردیم.

ترامپ درباره اقدامات دولتش در زمینه مهاجرت نیز گفت: به لطف دیواری که در مرزهای جنوبی احداث کردیم، مهاجرتی را که فاجعه‌ای تهدیدکننده برای کشورمان بود، متوقف کردیم.

وی همچنین ادعا کرد: سیاست ما منطقی و عقلانی است و پیروزی ما در انتخابات گذشته کشورمان را نجات داد.

رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد: ما در بخش انرژی به استقلال و سلطه دست خواهیم یافت و در این زمینه به برتری خواهیم رسید.

وی درباره ایران نیز مدعی شد: در جنگ با ایران پیروز می‌شویم و کنترل تنگه هرمز را در دست داریم.

ترامپ در اظهاراتی گستاخانه افزود: ما بر تنگه هرمز کنترل داریم و فکر می‌کنم باید نام آن را «تنگه ترامپ» بگذاریم.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین به تکرار سخنانش درباره اقتصاد ایران ادامه داد و مدعی شد: ایران در حال فروپاشی است؛ این کشور برای چندین دهه زورگوی خاورمیانه بود، اما دیگر چنین وضعیتی ندارد.

ترامپ ادعاهای خود را تکرار کرد و افزود: اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و آنها امیدوارند در صورت شکست ما در انتخابات، بتوانند با دموکرات‌های ضعیف تعامل کنند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود و درحالی که ساعاتی پیش مدعی شده است که جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره ای این کشور خاتمه پیدا خواهد کرد، مدعی شد: ممکن است مجبور شویم به یک مرکز دیگر به نام کوه کلنگ حمله کنیم، چرا برخی تحرکات را در این محل رصد کرده‌ایم.

ترامپ در پایان بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی مدعی شد: ما دقیقاً می‌دانیم در کوه کلنگ چه می‌گذرد و برخی فعالیت‌ها را در این محل مشاهده کرده‌ایم.