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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۱۷

آرزوی دست نیافتنی ترامپ: در جنگ با ایران پیروز می‌شویم

آرزوی دست نیافتنی ترامپ: در جنگ با ایران پیروز می‌شویم

رئیس‌جمهور آمریکا، با ادعای اینکه واشنگتن در جنگ با ایران در حال پیروزی است و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد، مدعی شد که ایران در حال فروپاشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به دستآوردسازی برای خود پرداخت و مدعی شد: دو سال گذشته موفق‌ترین سال‌ها بودند و ما کشورمان را از هر زمان دیگری قدرتمندتر، امن‌تر، ثروتمندتر و آزادتر خواهیم کرد.

ترامپ درباره موضوع مهاجرت به آمریکا نیز مدعی شد: مهاجرتی را که یک فاجعه و تهدیدی برای کشورمان بود، متوقف کردیم.

ترامپ درباره اقدامات دولتش در زمینه مهاجرت نیز گفت: به لطف دیواری که در مرزهای جنوبی احداث کردیم، مهاجرتی را که فاجعه‌ای تهدیدکننده برای کشورمان بود، متوقف کردیم.

وی همچنین ادعا کرد: سیاست ما منطقی و عقلانی است و پیروزی ما در انتخابات گذشته کشورمان را نجات داد.

رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد: ما در بخش انرژی به استقلال و سلطه دست خواهیم یافت و در این زمینه به برتری خواهیم رسید.

وی درباره ایران نیز مدعی شد: در جنگ با ایران پیروز می‌شویم و کنترل تنگه هرمز را در دست داریم.

ترامپ در اظهاراتی گستاخانه افزود: ما بر تنگه هرمز کنترل داریم و فکر می‌کنم باید نام آن را «تنگه ترامپ» بگذاریم.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین به تکرار سخنانش درباره اقتصاد ایران ادامه داد و مدعی شد: ایران در حال فروپاشی است؛ این کشور برای چندین دهه زورگوی خاورمیانه بود، اما دیگر چنین وضعیتی ندارد.

ترامپ ادعاهای خود را تکرار کرد و افزود: اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و آنها امیدوارند در صورت شکست ما در انتخابات، بتوانند با دموکرات‌های ضعیف تعامل کنند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود و درحالی که ساعاتی پیش مدعی شده است که جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره ای این کشور خاتمه پیدا خواهد کرد، مدعی شد: ممکن است مجبور شویم به یک مرکز دیگر به نام کوه کلنگ حمله کنیم، چرا برخی تحرکات را در این محل رصد کرده‌ایم.

ترامپ در پایان بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی مدعی شد: ما دقیقاً می‌دانیم در کوه کلنگ چه می‌گذرد و برخی فعالیت‌ها را در این محل مشاهده کرده‌ایم.

کد مطلب 6942905

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      0 3
      پاسخ
      حرف ما دقیقا این است که : تا دونالد کفن نشود ..جنگ ما تمام نشود!

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