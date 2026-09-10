جشن خانوادگی اعضای خانه مطبوعات استان قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،جشن خانوادگی اعضای خانه مطبوعات استان قم همزمان با ایام سالروز ورود تاریخی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به شهر مقدس قم برگزار شد و خانواده‌های خبرنگاران در فضایی دوستانه و صمیمی، ساعاتی را در کنار یکدیگر سپری کردند.



برنامه‌های متنوع فرهنگی، ورزشی و تفریحی بخش‌های این جشن را تشکیل می‌داد و برای گروه‌های مختلف سنی، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، سرگرمی‌های گوناگونی پیش‌بینی شده بود.



غرفه نقاشی کودکان، بازی‌های فکری و ورزشی، نقاشی صورت کودکان، نمایش انیمیشن پسر دلفینی، اجرای ورزشکاران نوجوان زورخانه‌ای و همچنین مجموعه بازی‌های آب و کف و لیزرتگ، از دیگر بخش‌های این برنامه بود که حال‌وهوایی متفاوت به جشن بخشید و مورد توجه کودکان و نوجوانان قرار گرفت.



آیین پرچم‌گردانی و اجرای سرودهای حماسی و مذهبی نیز از دیگر بخش‌های جشن خانوادگی اعضای خانه مطبوعات استان قم بود.



در کنار برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، تدارک پذیرایی‌های متنوع نیز بر صمیمیت این گردهمایی افزود و چای، شربت، شیرینی، بستنی، هندوانه، بلال، پشمک، آش، دونارت، پاپ‌کورن و غذا میان شرکت‌کنندگان توزیع شد.



برگزاری این جشن در ایام ربیع‌الاول، تصمیمی بود که هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم با توجه به تقارن روز خبرنگار امسال با ایام اربعین حسینی و ایام عزاداری روزهای پایانی ماه صفر اتخاذ کرد تا جشن خانوادگی اعضا در زمانی مناسب و در فضایی شاد و خانوادگی برگزار شود.



خانه مطبوعات استان قم در کنار برگزاری جشن خانوادگی، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و آموزشی را نیز به مناسبت روز خبرنگار امسال تدارک دیده که مجموع این برنامه‌ها به حدود ۱۰ رویداد می‌رسد.



برگزاری نشست صمیمی با اعضای خانه مطبوعات، اکران خانوادگی فیلم سینمایی اسکورت، اختصاص سانس استخر ویژه اعضا، برگزاری جشنواره خانوادگی رشته‌های تیراندازی و بدمینتون، اهدای هدیه فرزندآوری به اعضای مشمول، برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های خبرنگاری در عصر هوش مصنوعی، نمایش تئاتر کودک، اکران بنرهای بزرگداشت روز خبرنگار در سطح شهر و دیدار با خانواده معظم یکی از شهدای جنگ رمضان از جمله برنامه‌های ایام بزرگداشت روز خبرنگار امسال بوده است.