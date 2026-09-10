حدادعادل: هیچ اصلاحی در جامعه بدون آغاز از آموزش و پرورش پایدار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل، ظهر پنجشنبه، در نشست سالانه مشترک هیأت امنا و هیأت مدیره کانون مدارس اسلامی با مدیران منتخب مدارس اسلامی کشور، اظهار کرد: مدارس اسلامی باید کانون تربیت اخلاقی و معرفتی دانش‌آموزان باشند و تربیت معلمان شایسته و متعهد در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش معلمان در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: شهیدان رجایی، باهنر و بهشتی از جایگاه معلمی و نظام تعلیم و تربیت به عرصه سیاست گام نهادند و در دوره‌های حساس انقلاب سکان اداره کشور را به دست گرفتند و نشان دادند مدرسه و دانشگاه مهم‌ترین خاستگاه پرورش مدیران تراز اول نظام اسلامی است.

رئیس هیأت امنای کانون مدارس اسلامی با قدردانی از تلاش‌های وزارت آموزش و پرورش در برگزاری امتحانات نهایی در شرایط بحرانی کشور، گفت: برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در شرایط دشوار، اقدام مهمی بود و باید از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این وزارتخانه قدردانی کرد.

حدادعادل، مسائل معیشتی معلمان را از مهم‌ترین چالش‌های آموزش و پرورش دانست و افزود: با وجود تورم و گرانی‌ها، باید برای حفظ انگیزه معلمان و حضور مؤثر آنان در عرصه تعلیم و تربیت چاره‌اندیشی شود.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های فرهنگی پیش روی مدارس تصریح کرد: بسیاری از مسائل خارج از مدرسه، کار نظام تعلیم و تربیت را دشوار کرده است و امروز فضای مدارس دولتی با دهه ۶۰ تفاوت اساسی دارد؛ از این رو باید توسعه مدارس اسلامی را جدی بگیریم.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه بر تقویت همدلی و همکاری میان فعالان مدارس اسلامی تأکید کرد و گفت: نباید بر سر مسائل واهی دچار تفرقه شویم و اعضای کانون باید برای تقویت روحیه تعاون و همکاری تلاش کنند.

حدادعادل همچنین خواستار افزایش کارآمدی کانون مدارس اسلامی شد و اظهار کرد: عضویت در کانون نباید صرفاً تشریفاتی باشد و هر مدرسه‌ای که به این مجموعه می‌پیوندد باید از خدمات نرم‌افزاری، مشاوره‌ای و حمایتی آن بهره‌مند شود.

وی بر ضرورت توسعه کمی کانون و جذب مدارس جدید تأکید کرد و افزود: باید با تشکیل کارگروه‌های فعال، تعداد مدارس عضو افزایش یابد و ارتباط مؤثرتری با نسل جوان برقرار شود.