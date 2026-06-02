برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در سنندج

حجت‌الاسلام سید محمد سادات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، مراسم معنوی گرامیداشت حضرت امام خمینی(ره) و یادبود شهدای یوم‌الله ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: این آیین با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان، روحانیون، خانواده‌های معظم شهدا و علاقه‌مندان به آرمان‌های انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۹:۳۰ صبح در مسجد جامع شهر سنندج برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به اهمیت تبیین اندیشه‌های امام راحل و بازخوانی حماسه ۱۵ خرداد، عنوان کرد: قیام ۱۵ خرداد نقطه آغاز نهضت اسلامی ملت ایران و زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی بود و زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای این قیام، تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام سادات تصریح کرد: در این مراسم، حضرت آیت‌الله آل‌آقا از اساتید برجسته حوزه علمیه و امام جمعه موقت کرمانشاه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و ابعاد شخصیتی، فکری و مبارزاتی حضرت امام خمینی(ره) و نقش قیام ۱۵ خرداد در شکل‌گیری انقلاب اسلامی را تبیین خواهند کرد.

وی از عموم مردم مؤمن و انقلابی استان کردستان دعوت کرد با حضور در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ امام راحل و شهدای ۱۵ خرداد، بار دیگر بر پایبندی خود به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کنند.