حجت الاسلام نقدی: شرکت در مجالس «غدیر» سهمی در ساختن جامعه ولایی دارد

حجت‌الاسلام محمدامین نقدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم به مسلمانان و همه مستضعفان جهان، اظهار کرد: عید غدیر، عید بزرگ مسلمانان و همه مستضعفان دنیاست و ما این روز باشکوه را به همه آزادگان جهان تبریک می‌گوییم.

وی با اشاره به فرمایش قرآن کریم خاطرنشان کرد: در روز عید غدیر چند اتفاق بسیار مهم و سرنوشت‌ساز برای جامعه اسلامی رقم خورد که تبیین این حوادث برای نسل امروز ضرورتی انکارناپذیر است.

مدیر حوزه علمیه گیلان اولین اتفاق مهم در روز غدیر را معرفی امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(ع) به عنوان امام المسلمین دانست و تصریح کرد: با این معرفی، کفار و مشرکان مأیوس شدند زیرا آنها امیدوار بودند که بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) بتوانند در اسلام دخل و تصرف کرده و مسیر امت اسلامی را تحریف کنند. غدیر، تمام نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب کرد.

نقدی دومین اتفاق مهم در روز غدیر را اعلام این حقیقت دانست که دین اسلام صرفاً به نماز، روزه و عبادات فردی خلاصه نمی‌شود و افزود: در روز غدیر به همه مسلمانان اعلام شد که دین کامل، با رهبری صالح و عادل تحقق پیدا می‌کند و بدون امام و رهبری الهی، جامعه اسلامی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.

وی سومین اتفاق را اینگونه تبیین کرد: اگر مسلمانانی نعمت‌های گوناگون مادی و معنوی داشته باشند، اما نعمت ولایت امیرالمؤمنین(ع) را نداشته باشند، دینشان ابتر و ناقص خواهد بود و تنها با باور و ایمان به امامت علی(ع) است که نعمت الهی بر آنان کامل می‌شود.

مدیر حوزه علمیه گیلان چهارمین اتفاق روز غدیر را تأکید بر توکل و اعتماد به خداوند متعال دانست و گفت: در این روز بزرگ به مومنین اعلام شد که باید فقط به خدا اعتماد و تکیه داشته باشند و در دل از کافران و منافقان هیچ ترسی نداشته باشند؛ چراکه خداوند یار و یاور مؤمنان راستین است.

نقدی با تأکید بر اهمیت تبیین صحیح واقعه غدیر، اظهار داشت: وقتی بتوانیم غدیر را اینگونه که قرآن کریم ترسیم کرده، تبیین کنیم و به این شکل به آن باور داشته باشیم، این باور، باوری انسان‌ساز و جامعه‌پرداز خواهد بود و می‌تواند تمدن اسلامی را بر پایه ولایت و امامت بنا کند.

وی در ادامه به جایگاه مجالس و محافل غدیری اشاره کرد و گفت: مجلسی که بر اساس این باورهای ناب شکل می‌گیرد، یک مجلس کلیشه‌ای و شکلی صِرف نیست، بلکه مجلسی فاخر، پرمحتوا و با شعارهای زنده و حیات‌بخش خواهد بود که می‌تواند تحول آفرین باشد.

مدیر حوزه علمیه گیلان با بیان اینکه شرکت در چنین مجالسی هم اجر اخروی و هم تأثیرات اجتماعی فراوانی دارد، تصریح کرد: کسی که در چنین محافلی حاضر می‌شود، علاوه بر پاداش الهی که نصیبش می‌شود، در ساختن جامعه ولایی و علوی نیز سهیم خواهد بود و این از برکات بزرگ مجالس غدیر است.

نقدی در پایان با اشاره به تأکیدات معصومین(ع) بر احیای مجالس غدیر، خاطرنشان کرد: احیای مجالس غدیر با این مفاهیم عمیق و انسان‌ساز، همواره مورد توصیه ائمه معصومین(ع) بوده است و شخصیت‌های برجسته قرون سابق و همچنین علمای بزرگ زمان ما نیز بر این امر مهم تأکید دارند.

وی ضمن دعوت مردم برای شرکت در مهمونی غدیر تصریح کرد: امیدواریم همه ما بتوانیم با تبیین درست غدیر و شرکت در مجالس باشکوه آن، سهم خود را در ترویج فرهنگ ناب ولایت و امامت ایفا کنیم.