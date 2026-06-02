برگزاری جلسه شورای راهبری بانوان در اداره تبلیغات اسلامی اهر

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای راهبری بانوان اهر عصر سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی، اعضای شورا و بانوان فعال و شاخص شهرستان، در محل اداره تبلیغات اسلامی اهر برگزار شد.

در این نشست، مسائل و برنامه‌های مرتبط با حوزه بانوان، ظرفیت‌های فرهنگی و تبلیغی بانوان فعال شهرستان و نیز راهکارهای توسعه و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه، بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی بانوان در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی تأکید شد و حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در راستای ارتقای فعالیت‌های این حوزه مطرح کردند.

این نشست در راستای هم‌افزایی بیشتر، شناسایی ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی برای انسجام‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی بانوان در شهرستان اهر برگزار شد.