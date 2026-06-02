به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی، روز سه شنبه، در سفر به شهرستان اهر با اصحاب رسانه و اعضای شبکه سایبری تبیین این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

این نشست در سالن جلسات شهرداری اهر برگزار شد و در آن، فعالان رسانه‌ای و اعضای شبکه سایبری تبیین به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادات خود در حوزه تبلیغات اسلامی، فعالیت‌های فرهنگی و جهاد تبیین پرداختند.

در این دیدار، حاضران بر ضرورت تقویت همکاری‌های رسانه‌ای، انسجام‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای تبیین مؤثر مفاهیم دینی و انقلابی تأکید کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این نشست، پس از شنیدن مسائل و پیشنهادات مطرح‌شده، نقش رسانه‌ها را در ترویج معارف دینی، آگاهی‌بخشی اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه مهم و اثرگذار توصیف کرد.

وی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در شرایط امروز، بر بهره‌گیری از ظرفیت اصحاب رسانه و شبکه‌های سایبری در انتقال پیام‌های فرهنگی و دینی و مقابله با آسیب‌های فضای مجازی تأکید کرد.

این نشست با هدف بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در شهرستان اهر برگزار شد.