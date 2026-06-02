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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

معاون جدید هماهنگ‌کننده سپاه لرستان معرفی شد

معاون جدید هماهنگ‌کننده سپاه لرستان معرفی شد

خرم‌آباد - سرهنگ پاسدار «محمد برامکی» به‌عنوان معاون جدید هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور هیئت‌رئیسه سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان، به پیشنهاد سردار «نعمت‌الله باقری» فرمانده سپاه لرستان و با حکم فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرهنگ پاسدار «محمد برامکی» به‌عنوان معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان معرفی و از زحمات سرهنگ پاسدار «بهزاد بازوند» تجلیل به عمل آمد.

سرهنگ پاسدار «بهزاد بازوند» نیز پیش‌ازاین به‌عنوان جانشین فرماندهی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان معرفی شده بودند.

حکم مسئولیت سرهنگ پاسدار «محمد برامکی» پیش از جنگ رمضان توسط فرمانده شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپهبد شهید «محمد پاکپور» امضا شده بود.

کد مطلب 6848452

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