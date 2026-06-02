به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی شامگاه سه شنبه در نشست علمای اهل سنت قشم با نماینده ویژه رهبر انقلاب ظهار داشت: این سوره مورد تأکید بنیانگذار کبیر انقلاب و رهبر معظم انقلاب بوده است. بسیاری از مسائل و حوادث جنگ دوازدهروزه و مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی در این سوره قابل مشاهده و تحلیل است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب همواره از مردم، ایمان، مقاومت و نصرت الهی سخن گفتهاند و در حقیقت، سخن قرآن را به گفتمان انقلاب تبدیل کردهاند. بیانیهها و مواضعی که پس از شهادت فرماندهان و شهدای عزیز صادر شد، مایه افتخار و عزت بود.
امام جمعه قشم با اشاره به آیات سوره فتح عنوان کرد: خداوند از دو گروه سخن میگوید؛ گروهی که به وعدههای الهی بدگمان هستند و عذاب برای آنان آماده شده، و در مقابل، مؤمنانی که هر آزمون بر ایمانشان میافزاید. این مؤمنان لحظهبهلحظه بر استقامت و باورشان افزوده میشود و هیچ ترسی به دل راه نمیدهند. ما این حقیقت را در میدان عمل مشاهده کردیم.
حاجبی بیان کرد: خداوند در این سوره میفرماید لشکریان آسمانها و زمین از آنِ خداوند است و نصرت الهی شامل حال بندگان مؤمن خواهد شد. آنجا که سخن از بیعت میآید، میفرماید: «یدالله فوق أیدیهم». بیعت با ولایت، در حقیقت بیعت با رسول خدا(ص) و در مسیر اطاعت از فرمان الهی است.
وی با تأکید بر تجلی مفاهیم سوره فتح در دوران دفاع و مقاومت اظهار کرد: این حقیقت را در روزهای جنگ نیز مشاهده کردیم؛ زمانی که مردم در کنار یکدیگر ایستادند و در خط مقدم حمایت از انقلاب و نظام اسلامی حضور یافتند. آنچه در خیابانها، مساجد و میان مردم مشاهده شد، تجلی همان مفاهیم بلند سوره فتح بود. انقلاب اسلامی ما، انقلابی الهی و قرآنی است و قرآن، کتاب راهنمای این انقلاب است.
امام جمعه قشم یادآور شد: مردم جنوب کشور و ساکنان سواحل خلیج فارس همواره نسبت به نظام اسلامی وفادار بودهاند و هیچگاه در حق کشور خود کوتاهی نکردهاند. مردم شریف قشم نیز جز خدمت، تلاش، نجابت و وفاداری چیزی از خود نشان ندادهاند.
حاجبی خطاب به همسایگان منطقه تصریح کرد: از این تریبون به همسایگان منطقه پیام میدهیم که قدر همسایگی را بدانند. شایسته نبود که از برخی کشورهای منطقه، پایگاههای آمریکایی و صهیونیستی برای تهدید ملت ایران مورد استفاده قرار گیرد و امنیت جوانان ما را هدف قرار دهند.
وی اضافه کرد: در مقابل، مردم شیعه و سنی ایران اسلامی در کنار یکدیگر ایستادند و وفاداری خود را نسبت به شهدای عزیز و رهبر معظم انقلاب نشان دادند. علمای گرانقدر با روشنگریهای خود، مردم را هدایت کردند و در روزهای حساس، آرامش و امید را به جامعه تزریق نمودند.
امام جمعه قشم در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم منازل خود را در اختیار رزمندگان اسلام قرار دادند و جلوههای زیبایی از ایثار و همدلی را به نمایش گذاشتند. در روزهایی که برخی نگران بودند، ما به برکت حضور مردم مؤمن و انقلابی نگرانی نداشتیم؛ زیرا میدانستیم این مردم همراه انقلاب، مدافع ولایت و پشتیبان نظام اسلامی هستند.
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