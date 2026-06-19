امام جمعه موقت سنقر: نصرت الهی پشتوانه پیروزی جبهه حق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی خطیبی در خطبههای این هفته نماز جمعه سنقروکلیایی با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: قرآن کریم وعده داده است که اگر انسان تقوا پیشه کند، خداوند قدرت تشخیص حق از باطل را به او عطا میکند و این ویژگی از مهمترین آثار تقوا به شمار میرود.
وی افزود: بسیاری از اختلافات و انحرافاتی که در طول تاریخ میان مسلمانان به وجود آمده، نتیجه نداشتن همین قدرت تشخیص بوده است؛ از این رو تقوا انسان را در شرایط پیچیده و دشوار از سردرگمی نجات میدهد و مسیر صحیح را پیش روی او قرار میدهد.
نصرت الهی با ایمان و حضور مؤمنان محقق میشود
امام جمعه موقت سنقروکلیایی با اشاره به آیات قرآن درباره نصرت الهی گفت: خداوند در قرآن کریم تأکید میکند که پیروزی تنها از جانب اوست و این یاری گاه با ایجاد رعب در دل دشمنان، گاه با امدادهای غیبی و فرشتگان و گاه از طریق حضور و ایثار مؤمنان تحقق پیدا میکند.
حجتالاسلام خطیبی با بیان نمونههایی از جنگ بدر، احد، خندق و همچنین فداکاری یاران امیرالمؤمنین (ع) و امام حسین (ع)، خاطرنشان کرد: اصحاب سیدالشهدا (ع) با جانفشانی و وفاداری، نمونه کامل یاری دین خدا بودند و شخصیتهایی همچون قیس بن مسهر صیداوی با تحمل سختترین مسیرها و در نهایت شهادت، پیام نهضت عاشورا را زنده نگه داشتند.
وی تأکید کرد: امروز نیز هر اقدامی که در مسیر حمایت از دین، نظام اسلامی و ارزشهای الهی انجام شود، ادامه همان مسیر یاران امام حسین (ع) است و حضور مردم در صحنههای مختلف، جلوهای از نصرت دین خدا محسوب میشود.
اقتدار ایران نتیجه مقاومت در برابر دشمنان است
امام جمعه موقت سنقروکلیایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه و روابط ایران و آمریکا، اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، قدرتهای استکباری با ابزارهای مختلف از جنگ تحمیلی تا تحریمهای اقتصادی تلاش کردهاند جمهوری اسلامی را تضعیف کنند، اما مقاومت ملت ایران مانع تحقق اهداف آنان شده است.
وی با اشاره به جنگ اخیر و توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: اقتدار دفاعی کشور و دستاوردهای نظامی، جایگاه ایران را در معادلات منطقهای و بینالمللی ارتقا داده و امروز جمهوری اسلامی از ظرفیتهای راهبردی مهمی برخوردار است که باید با تدبیر از آنها برای تأمین منافع ملی استفاده شود.
حجتالاسلام خطیبی همچنین با اشاره به مذاکرات اخیر، گفت: رهبر معظم انقلاب دیدگاه خود را درباره این روند بهصورت شفاف بیان کردهاند و همه باید ضمن حفظ وحدت و تبعیت از رهنمودهای معظمله، مراقب باشند تجربههای تلخ گذشته تکرار نشود و حقوق ملت ایران در هرگونه توافق احتمالی به طور کامل حفظ شود.
وی در پایان با تأکید بر استمرار حضور مردم در صحنه، تصریح کرد: حمایت از نظام اسلامی، حفظ وحدت، بصیرت و مطالبهگری آگاهانه، وظیفه همگانی است و با اتکال به خداوند و تمسک به آموزههای اسلام، ملت ایران مسیر عزت و استقلال خود را ادامه خواهد داد.
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