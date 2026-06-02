به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان پور شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: دو بهله عقاب از نوع «سارگپه» که به دلایلی توانایی پروازکردن را نداشتند، توسط دو نفر از دوستداران محیط‌زیست به ادارات حفاظت محیط‌زیست شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان تحویل داده شدند.

وی گفت: این پرنده‌ها پس از مداوا و تیمار در صورت اطمینان از سلامتی کامل آن‌ها در سطح زیستگاه‌های طبیعی این دو شهرستان رهاسازی خواهند شد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، گفت: ضمن قدردانی از اقدام شایسته این دوستداران محیط‌زیست، از هم‌وطنان عزیز درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشابه به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط‌زیست اطلاع و یا با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.