به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان پور شامگاه سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: دو بهله عقاب از نوع «سارگپه» که به دلایلی توانایی پروازکردن را نداشتند، توسط دو نفر از دوستداران محیطزیست به ادارات حفاظت محیطزیست شهرستانهای کوهدشت و رومشکان تحویل داده شدند.
وی گفت: این پرندهها پس از مداوا و تیمار در صورت اطمینان از سلامتی کامل آنها در سطح زیستگاههای طبیعی این دو شهرستان رهاسازی خواهند شد.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست لرستان، گفت: ضمن قدردانی از اقدام شایسته این دوستداران محیطزیست، از هموطنان عزیز درخواست میشود در صورت مشاهده موارد مشابه به نزدیکترین اداره حفاظت محیطزیست اطلاع و یا با سامانه شبانهروزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.
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