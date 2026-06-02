معرفی ۱۵ واحد مرغداری متخلف مراغه به تعزیرات حکومتی

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خرسندی روز سه‌شنبه اظهار کرد: رصد و پایش مستمر بازار کالاهای اساسی در مراغه به‌صورت مداوم ادامه دارد و در همین راستا، از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۴ واحد مرغداری در این شهرستان مورد بازرسی قرار گرفته‌اند که برای ۱۵ واحد متخلف پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

وی افزود: اولویت اصلی مدیریت جهاد کشاورزی مراغه، تلاش برای تداوم ثبات در بازار، جلوگیری از گران‌فروشی و احتکار و همچنین اطمینان از دسترسی آسان شهروندان به اقلام ضروری و مایحتاج عمومی با قیمت مصوب است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید مرغ گفت: مراغه با تولید سالانه ۱۳ هزار تن مرغ، رتبه سوم تولید این محصول را در استان به خود اختصاص داده است.

خرسندی همچنین با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶۰۰ مورد عملیات بازرسی و پایش میدانی در سطح شهرستان مراغه انجام شده است، ادامه داد: صیانت از حق و حقوق شهروندان مهم‌ترین هدف از اجرای این بازرسی‌ها به‌شمار می‌رود.

وی واحد بازرسی و نظارت جهاد کشاورزی مراغه را یکی از فعال‌ترین واحدها عنوان کرد و افزود: در راستای اجرای طرح‌های تنظیم بازار و نظارت بر زنجیره توزیع کالاهای اساسی، عملیات نظارتی توسط تیم‌های بازرسی در سطح شهرستان به‌طور مستمر ادامه دارد.

به گفته خرسندی، طبق آمارهای استخراج‌شده، از مجموع ۶۰۵ مورد بازرسی ثبت‌شده، در ۵۶۲ مورد تخلفی مشاهده نشده و برای ۴۳ واحد نیز پرونده تخلف صنفی تشکیل شده است.