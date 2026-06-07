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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

کشف ۵۸ تن برنج قاچاق به ارزش ۱۲۸ میلیارد ریال در آذربایجان شرقی

کشف ۵۸ تن برنج قاچاق به ارزش ۱۲۸ میلیارد ریال در آذربایجان شرقی

تبریز- فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی از کشف ۵۸ تن برنج قاچاق به ارزش ۱۲۸ میلیارد ریال در عملیات مشترک پلیس مراغه و بناب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمدی ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس شهرستان مراغه با اشراف اطلاعاتی از نگهداری مقدار قابل توجهی برنج قاچاق در انبار یک واحد تولیدی در محور مراغه - بناب مطلع شدند و بلافاصله موضوع را با همکاری انتظامی شهرستان بناب در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات فنی و پلیسی و اخذ مجوز قضائی، مأموران با دعوت از نماینده اداره تعزیرات به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از انبار، ۵۸ تن برنج خارج از شبکه کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش برنج‌های قاچاق کشف‌شده را ۱۲۸ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه انبار یادشده پلمب و یک نفر متهم شناسایی شد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

سردار محمدی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با پدیده قاچاق و احتکار کالا، خاطرنشان کرد: احتکار و قاچاق علاوه بر ضربه به اقتصاد کشور، زمینه‌ساز سایر جرایم اجتماعی است و مقابله با آن از اولویت‌های اصلی پلیس به شمار می‌رود.

کد مطلب 6852950

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