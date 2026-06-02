به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حسین مهدی‌دوست، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار با اشاره به سابقه تشکیل صندوق‌ها بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر ۱۷۲ صندوق شامل ۳۲ صندوق استانی، ۱۱ صندوق تخصصی و محصولی، ۹۳ صندوق شهرستانی، ۲۰ صندوق زنان، ۱۳ صندوق منابع طبیعی و سه صندوق منطقه‌ای در کشور فعال هستند که سرمایه ثبتی آنها به بیش از ۵۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی با بیان این‌که بیش از ۸ هزار و ۶۵۰ تشکل و ۱۳۸ هزار بهره‌بردار حقیقی در این صندوق‌ها سهامدار هستند، افزود: صندوق‌ها از ابتدای فعالیت تاکنون بیش از ۳۷۵ هزار میلیارد ریال تأمین مالی در حوزه بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی انجام داده‌اند که از این میزان، ۵۴ هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال مربوط به سال ۱۴۰۴ بوده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با اشاره به نقش صندوق‌ها در تنظیم بازار گوشت مرغ در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در قالب مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، ۱۹ صندوق استانی با استفاده از یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال تسهیلات، سه هزار و ۴۸۸ تن مرغ مازاد بازار را جمع‌آوری و به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دادند.

وی همچنین از مشارکت صندوق‌ها در طرح تنظیم بازار میوه نوروز ۱۴۰۵ و خرمای ماه رمضان خبر داد و گفت: در این طرح ۴ هزار و ۵۰۴ تن محصول شامل یک‌هزار و ۸۱۹ تن پرتقال، ۳۱۴ تن خرما و دو هزار و ۳۷۱ تن سیب درختی به ارزش سه هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال خریداری و تأمین شد.

مهدی‌دوست با اشاره به فعالیت صندوق‌های تخصصی در حوزه تأمین نهاده‌ها افزود: صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور در دی‌ماه ۱۴۰۴ تعداد ۵.۷ میلیون و در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز ۱.۲ میلیون عدد تخم‌مرغ نطفه‌دار وارد کرده و همچنین واردات ۴۰۰ تن مونوکلسیم فسفات و چهار هزار تن کنجاله سویا را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی نیز از اواخر سال گذشته تاکنون ۲۰ هزار تن نهاده دامی به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان تأمین و توزیع کرده و اجرای پروژه‌های تولید قراردادی گوشت قرمز، تولید علوفه از سرشاخه نیشکر و واردات مواد ژنتیکی دام را دنبال می‌کند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از اصلاح اساسنامه صندوق‌ها با هدف توسعه فعالیت‌های بازرگانی و تجاری خبر داد و گفت: بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، برنامه ادغام و اصلاح ساختار صندوق‌ها آغاز شده و تشکیل بانک توسعه کشاورزی با مشارکت تشکل‌ها و بهره‌برداران نیز در دست پیگیری است.

وی در پایان خواستار واگذاری ۵۰ همت از اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی به شرکت مادر تخصصی و تخصیص ۲۰ همت منابع جدید برای تقویت سرمایه صندوق‌ها شد و تأکید کرد: هدایت منابع به صندوق‌ها، امکان ایجاد سرمایه پایدار و ایفای نقش مؤثرتر در تنظیم بازار و تأمین مالی بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.