  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

کمبود مرغ در گلستان برطرف شد؛تولید از نیاز بازار فراتر رفت

کمبود مرغ در گلستان برطرف شد؛تولید از نیاز بازار فراتر رفت

گرگان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به افزایش جوجه‌ریزی در ماه‌های اخیر، از بازگشت تعادل به بازار مرغ استان خبر داد.

ابراهیم هزارجریبی درحاشیه بازدید از مرغداری های گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در اواخر اردیبهشت‌ماه به دلیل کاهش جوجه‌ریزی در روزهای پایانی سال گذشته و ابتدای فروردین، بازار مرغ با محدودیت‌هایی در عرضه مواجه شد، اما با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و افزایش تولید، این شرایط به طور کامل مدیریت شده است.

وی افزود: دولت از همان زمان با پیش‌بینی کاهش عرضه، بخشی از مرغ مازاد را خریداری و در سردخانه‌ها ذخیره کرد تا در دوره کمبود به بازار تزریق شود و از بروز نوسان در تأمین این کالای اساسی جلوگیری کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: با افزایش جوجه‌ریزی در اردیبهشت‌ماه، میزان تولید مرغ استان نسبت به فروردین حدود ۲۰ درصد رشد داشته و اکنون در هفته نخست خرداد، تولید به سطحی رسیده که علاوه بر تأمین نیاز بازار، مازاد تولید نیز وجود دارد.

وی با تأکید بر ثبات بازار مرغ در استان گفت: در حال حاضر کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد و روند تولید و توزیع به شکل مطلوب در حال انجام است.

هزارجریبی درباره قیمت مرغ نیز اظهار کرد: نرخ مصوب مرغ گرم در کارگروه تنظیم بازار استان ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی واحدهای عرضه‌کننده حتی با قیمت ۳۸۵ هزار تومان نیز محصول را به فروش می‌رسانند.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم روند مناسب جوجه‌ریزی و تولید، بازار مرغ استان در ماه‌های آینده نیز بدون هیچ‌گونه وقفه و کمبود، پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان باشد.

کد مطلب 6848427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها