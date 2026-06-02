کمبود مرغ در گلستان برطرف شد؛تولید از نیاز بازار فراتر رفت

ابراهیم هزارجریبی درحاشیه بازدید از مرغداری های گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در اواخر اردیبهشتماه به دلیل کاهش جوجهریزی در روزهای پایانی سال گذشته و ابتدای فروردین، بازار مرغ با محدودیتهایی در عرضه مواجه شد، اما با برنامهریزیهای انجام شده و افزایش تولید، این شرایط به طور کامل مدیریت شده است.
وی افزود: دولت از همان زمان با پیشبینی کاهش عرضه، بخشی از مرغ مازاد را خریداری و در سردخانهها ذخیره کرد تا در دوره کمبود به بازار تزریق شود و از بروز نوسان در تأمین این کالای اساسی جلوگیری کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: با افزایش جوجهریزی در اردیبهشتماه، میزان تولید مرغ استان نسبت به فروردین حدود ۲۰ درصد رشد داشته و اکنون در هفته نخست خرداد، تولید به سطحی رسیده که علاوه بر تأمین نیاز بازار، مازاد تولید نیز وجود دارد.
وی با تأکید بر ثبات بازار مرغ در استان گفت: در حال حاضر کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد و روند تولید و توزیع به شکل مطلوب در حال انجام است.
هزارجریبی درباره قیمت مرغ نیز اظهار کرد: نرخ مصوب مرغ گرم در کارگروه تنظیم بازار استان ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده و بررسیهای میدانی نشان میدهد برخی واحدهای عرضهکننده حتی با قیمت ۳۸۵ هزار تومان نیز محصول را به فروش میرسانند.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم روند مناسب جوجهریزی و تولید، بازار مرغ استان در ماههای آینده نیز بدون هیچگونه وقفه و کمبود، پاسخگوی نیاز مصرفکنندگان باشد.
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