به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زمانی، سهشنبه شب در دیدار با استاندار خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تشریح مأموریتها و ظرفیتهای دانشگاه ملی مهارت اظهار کرد: این دانشگاه از ابتدای مهرماه ۱۴۰۳ جایگزین عنوان دانشگاه فنی و حرفهای شده و مأموریت اصلی آن تربیت نیروهای ماهر در سطوح تکنسین و مهندس حرفهای است.
رئیس دانشگاه ملی مهارت افزود: این دانشگاه به عنوان متولی آموزشهای مهارتی دولتی کشور، در ۱۲۱ نقطه جغرافیایی مستقر بوده و با ۱۷۰ آموزشکده و دانشکده فعال، ۱۹۹ هزار دانشجو را تحت پوشش دارد.
وی ادامه داد: همچنین ۹۰۰ عضو هیأت علمی و ۲۰ هزار و ۱۰۰ مدرس حقالتدریس با این دانشگاه همکاری میکنند.
زمانی با تأکید بر ضرورت توسعه آموزشهای مهارتی بیان کرد: صرف برخورداری از مدرک تحصیلی منجر به توسعه پایدار نمیشود و یکی از شاخصهای مهم توسعهیافتگی، وجود نیروی کار ماهر و گسترش آموزشهای مهارتی است.
وی با اشاره به استقبال روزافزون دانشآموزان از هنرستانها گفت: با توجه به افزایش گرایش به آموزشهای مهارتی، ظرفیتسازی و سرمایهگذاری در این دانشگاه میتواند بازدهی مناسبی برای کشور به همراه داشته باشد.
رئیس دانشگاه ملی مهارت کمبود خوابگاه، بهویژه برای دانشجویان دختر، را یکی از چالشهای مهم این دانشگاه عنوان کرد و افزود: از مجموع ۱۹۹ هزار دانشجوی دانشگاه، ۱۳۳ هزار نفر از امکانات خوابگاهی بهرهمند هستند.
وی همچنین از تجهیز کارگاههای آموزشی خبر داد و گفت: سال گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان تجهیزات برای سه هزار و ۲۰۰ کارگاه آموزشی در سطح کشور خریداری شد.
زمانی بیان کرد: دانشگاه ملی مهارت در تلاش است نیروهای انسانی را متناسب با نیاز بازار کار تربیت کند و بخش قابل توجهی از دانشآموختگان این دانشگاه در سال نخست پس از فارغالتحصیلی جذب بازار کار میشوند.
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