به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد شامگاه سه‌شنبه در کمیته تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به لرستان با اشاره به اختصاص ۲۳ همت اعتبار برای تأمین سرمایه در گردش و ثابت واحدهای اقتصادی، بر ضرورت جذب این تسهیلات تأکید کرد.

وی گفت: تاکنون ۴.۱ همت تسهیلات از این محل، در اختیار واحدهای متقاضی قرار گرفته است.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: لازم است دستگاه‌های اجرایی متولی و بانک‌های عامل برنامه‌ریزی لازم برای جذب این اعتبارات را طی سال جاری و سال آینده به عمل‌آورند.

امیدی شاه‌آباد، تأکید کرد: جذب این میزان تسهیلات نقش مؤثری در ایجاد ارزش افزوده، تثبیت و ایجاد اشتغال واحدهای اقتصادی و بهبود معیشت استان دارد.

وی گفت: بررسی مصوبات اقتصادی سفر ریاست‌جمهور به استان به‌صورت مستمر با حضور دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، انجام می‌گیرد تا از این ظرفیت برای بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی، صنعتی و تولیدی استان، استفاده شود.