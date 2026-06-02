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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

پرداخت ۴.۱ همت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به واحدهای اقتصادی لرستان

پرداخت ۴.۱ همت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به واحدهای اقتصادی لرستان

خرم‌آباد - معاون اقتصادی استانداری لرستان از پرداخت ۴.۱ همت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به واحدهای اقتصادی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد شامگاه سه‌شنبه در کمیته تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به لرستان با اشاره به اختصاص ۲۳ همت اعتبار برای تأمین سرمایه در گردش و ثابت واحدهای اقتصادی، بر ضرورت جذب این تسهیلات تأکید کرد.

وی گفت: تاکنون ۴.۱ همت تسهیلات از این محل، در اختیار واحدهای متقاضی قرار گرفته است.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: لازم است دستگاه‌های اجرایی متولی و بانک‌های عامل برنامه‌ریزی لازم برای جذب این اعتبارات را طی سال جاری و سال آینده به عمل‌آورند.

امیدی شاه‌آباد، تأکید کرد: جذب این میزان تسهیلات نقش مؤثری در ایجاد ارزش افزوده، تثبیت و ایجاد اشتغال واحدهای اقتصادی و بهبود معیشت استان دارد.

وی گفت: بررسی مصوبات اقتصادی سفر ریاست‌جمهور به استان به‌صورت مستمر با حضور دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، انجام می‌گیرد تا از این ظرفیت برای بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی، صنعتی و تولیدی استان، استفاده شود.

کد مطلب 6848532

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